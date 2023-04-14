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Televisão

Manoel Soares relata ataques a filhos e web reage ao comportamento de Patrícia Poeta

Apresentador foi novamente interrompido pela titular do "Encontro", que ignorou o relato do colega
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 16:28

Manoel Soares foi novamente interrompido por Patrícia Poeta no programa
Manoel Soares foi novamente interrompido por Patrícia Poeta no programa "Encontro" Crédito: Reprodução/Rede Globo
O apresentador Manoel Soares revelou, durante o programa "Encontro" desta sexta-feira, 12, que seus filhos foram hostilizados na escola após notícias falsas sobre ele. O jornalista e a apresentadora Patrícia Poeta protagonizaram um clima desconfortável. Na semana passada, ele foi interrompido pela apresentadora e o episódio causou revolta na web.
Mesmo após a polêmica envolvendo o jornalista e a apresentadora, que foi vista chorando em uma praia do Rio de Janeiro, internautas apontaram que ela o ignorou, mais uma vez, e não comentou o relato dele nesta manhã.
Em um determinado momento, a apresentadora mostrou a nuvem de palavras e falou sobre o nome de Marília Mendonça estar em alta. Isto porque fotos da autópsia no corpo da cantora vazaram na internet. Veja o vídeo.
Manoel, por sua vez, aproveitou para fazer uma ressalva em relação ao assunto, ponderando que "é um comportamento que está definindo a lógica das redes sociais". "Meus filhos, hoje de manhã, foram hostilizados na frente de uma escola por conta de notícias falsas de internet. Duas crianças autistas. A gente vive isso cotidianamente, é o nosso trabalho, mas a gente não quer ver esse tipo de coisa."
A titular do matinal resgatou uma imagem de uma publicação em que a cantora rechaçava o vazamento de informações privadas da cantora.
No Twitter, diversas pessoas comentaram a situação e a reação da apresentadora. "Patrícia Poeta precisa aprender a ser mais empática e profissional. É uma das pessoas mais mal-educadas que já vi e me dá angústia só de assistir a esse tipo de corte dela na fala do Manoel Soares", escreveu um perfil. "Olha o corte na fala do Manoel Soares após um caso delicadíssimo. Preferiu ler um tuíte a acolher o fato que ele enfrentou há poucas horas. Será que a Patrícia Poeta vai chorar de novo na praia?", comentou outro.

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