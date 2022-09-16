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Desabafo

Patrícia Poeta desabafa: 'Engoli a seco ataques maldosos e mentiras descabidas'

Após inúmeros ataques, apresentadora se manifestou pela primeira vez sobre o assunto, em um longo desabafo na noite da última quinta-feira (15)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 13:56

"Encontro", com Patrícia Poeta Crédito: Rede Globo
Com a saída de Fátima Bernardes do Encontro, em julho, o comando da atração passou para Patrícia Poeta e Manoel Soares. Desde então, a parceria tem sido alvo de críticas nas redes sociais, a maioria sobre a jornalista. Entre os diversos apontamentos, alguns destacam falta de respeito e empatia da apresentadora com o colega de trabalho. Contudo, após inúmeros ataques, ela se manifestou pela primeira vez sobre o assunto, em um longo desabafo na noite da última quinta-feira, 15.
No Instagram, Patrícia Poeta disse que pensou "mil vezes" antes de se posicionar. Segundo ela, antes mesmo de sua estreia no programa, já estava sendo "bombardeada com mentiras" a seu respeito, o que a "magoa demais". "Só tenho seguido em frente com o sorriso no rosto, nessa altura da vida, porque amo o que o faço, porque tenho uma família e amigos que estão sempre por perto e porque sei qual é a minha missão nessa vida", pontuou.
A apresentadora declarou estar cansada por ficar calada durante mais de 60 dias. "Engoli a seco ataques maldosos e mentiras descabidas ditas por pessoas irresponsáveis. Mas agora chega! Basta! Sou humana. Sou mulher. Batalhadora e, sinceramente, merecedora de cada conquista até aqui. Quem me conhece sabe disso. Afinal, são 25 anos trabalhando duro, me dedicando e nunca fazendo mal a ninguém", afirmou.
Patrícia disse entender que, como pessoa pública, está sujeita à crítica, mas não tolera mentiras. Ainda, aproveitou para incentivar mulheres, declarando: "Somos capazes de chegar aonde quisermos, deixando para trás aqueles que nos diminuem, tentam desmerecer nossas conquistas ou impedir de chegarmos mais longe"
Por fim, a apresentadora agradeceu aos meus colegas de trabalho e ao público. "Juntos somos mais fortes, nessa corrente do bem. Aos mentirosos: não desejo mal, não. Desejo apenas que nunca sejam vítimas do mal que provocam. É muito doloroso."

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