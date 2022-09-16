Preso por pornografia infantil, ator José Dumont fez Pantanal e diversas novelas

Ator José Dumont foi preso no Rio de Janeiro em flagrante suspeito de posse de pornografia infantil Crédito: Reprodução/ TV Record

Conhecido por atuar em novelas famosas da Rede Globo, o ator José Dumont, de 72 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira, 15, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por armazenar imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação, sob sigilo, é conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Dumont atuou em mais de 15 novelas e séries da Globo e da extinta Manchete, além de participar de filmes e peças de teatro Seu papel mais recente na Globo foi como o coronel Eudoro Mendes em Nos Tempos do Imperador, novela veiculada em 2021. Após saber da investigação, a emissora informou na quinta-feira, 15, que excluiu o ator de Todas as Flores, que ainda vai estrear na plataforma de streaming Globoplay.

Com mais de 40 anos de carreira, entre as atuações mais conhecidas, Dumont viveu Gil Marruá, pai de Juma Marruá, na primeira versão da novela Pantanal, na década de 1990, na Manchete. Nascido em Bananeiras, na Paraíba, em 1º de agosto de 1950, ele iniciou a carreira artística no cinema em 1977 como Severino em Morte e Vida Severina.

No cinema, em 2005, interpretou Miranda, empresário que gerenciava duplas de caipiras no filme Dois Filhos de Francisco, que conta a história de Zezé de Camargo e Luciano.

Também atuou em filmes como Era o Hotel Cambridge, O Homem Que Virou Suco, A Hora da Estrela, Abril Despedaçado e Narradores de Javé. Entre as telenovelas que ele atuou estão América, A História de Ana Raio e Zé Trovão, Mandacaru e Terra Nostra.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com informações da polícia, o ator teria se envolvido com um adolescente de 12 anos - o que configuraria estupro de vulnerável -, a quem ofereceu ajuda financeira.