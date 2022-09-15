Ator José Dumont é preso por armazenamento de pornografia infantil

Ator José Dumont foi preso no Rio de Janeiro em flagrante suspeito de posse de pornografia infantil Crédito: Reprodução/ TV Record

O ator José Dumont foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta feira (15), por armazenamento de pornografia infantil. A informação foi confirmada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) ao site da revista Quem.

"De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o ator foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação está sob sigilo", diz a nota. O ator foi preso em sua residência,

GLOBO RETIRA ATOR DA NOVELA

Com mais de 40 anos de carreira e reconhecimento por trabalhos em filmes e novelas, José estava escalado para a próxima novela exclusiva do Globoplay: "Todas as Flores". Protagonizada por Sophie Charlotte, Regina Casé e Letícia Colin, Todas as Flores tem estreia prevista para outubro. Em nota a emissora informou que o ator não fará mais parte do elenco.

"O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela “Todas as Flores”, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação."