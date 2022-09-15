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Ator José Dumont é preso por armazenamento de pornografia infantil

Prisão foi efetuada em flagrante no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (15). O ator estava no elenco da série do Globoplay "Todas as Flores"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 19:40

Ator José Dumont foi preso no Rio de Janeiro em flagrante suspeito de posse de pornografia infantil
Ator José Dumont foi preso no Rio de Janeiro em flagrante suspeito de posse de pornografia infantil Crédito: Reprodução/ TV Record
O ator José Dumont foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta feira (15), por armazenamento de pornografia infantil. A informação foi confirmada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) ao site da revista Quem.
"De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o ator foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação está sob sigilo", diz a nota. O ator foi preso em sua residência,

GLOBO RETIRA ATOR DA NOVELA

Com mais de 40 anos de carreira e reconhecimento por trabalhos em filmes e novelas, José estava escalado para a próxima novela exclusiva do Globoplay: "Todas as Flores". Protagonizada por Sophie Charlotte, Regina Casé e Letícia Colin, Todas as Flores tem estreia prevista para outubro. Em nota a emissora informou que o ator não fará mais parte do elenco.
"O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela “Todas as Flores”, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação."
José Dumont nasceu em Bananeiras, em 1 de agosto de 1950. O ator, que iniciou sua carreira artística no cinema em 1977 como Severino em Morte e Vida Severina, tem longa história na dramaturgia nacional, com imagem marcada por novelas de sucesso, como "Corpo a Corpo", "Terra Nostra", "América", "Pantanal", "A História de Ana Raio e Zé Trovão" e "Mandacaru". O último trabalho do ator na televisão foi na novela Nos Tempos do Imperador (2021), da TV Globo.

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