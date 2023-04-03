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Internet critica Patrícia Poeta por interromper Manoel Soares no "Encontro"

Nesta segunda (3), no momento em que Manoel falava sobre uma notícia, apresentadora passou na frente da câmera falando sobre outra coisa, o interrompendo. Jornalista ficou visivelmente incomodado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 17:08

Manoel Soares foi interrompido por Patrícia Poeta ao vivo no Encontro desta segunda (3)
Manoel Soares foi interrompido por Patrícia Poeta ao vivo no Encontro desta segunda (3) Crédito: Reprodução/Twitter
Mais uma vez a relação de trabalho entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, apresentadores do "Encontro", deu o que falar nas redes sociais. Tudo por conta de a jornalista interromper Soares ao vivo, na atração desta segunda (3).
No programa, o rapaz falava sobre o Chat GPT, sistema de conversas com inteligência artificial (IA), quando foi interrompido por Patrícia, que - atravessando o estúdio - puxou uma conversa com Tiago Iorc, convidado do dia, não deixando Manoel completar sua linha de raciocínio. “Só um segundinho, Manoel”, pediu. O jornalista ficou visivelmente incomodado com a situação. 
Mesmo sem mostrar constrangimento, após concluir a fala, Patrícia pediu que Manoel terminasse o que estava dizendo: "Pode falar Manoel, desculpa". Ele, então, terminou o raciocínio, meio a contragosto.
Mesmo com o pedido de desculpas de Poeta, seu nome ficou entre os mais assuntos comentados do Twitter durante toda manhã. Muitos internautas reprovaram o comportamento da jornalista.
"Manoel Soares tem muita paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele! Que ranço dessa Patrícia Poeta! Cadê o diretor desse programa gente?", afirmou um rapaz na rede social.
"Patricia Poeta cortando o Manoel Soares grosseiramente o tempo todo. Que mulher insuportável. Manoel ta visivelmente constrangido mais uma vez", afirmou outro usuário do Twitter. Veja mais repercussões sobre o assunto:
Após constatar a negativa dos internautas, a assessoria de Patrícia Poeta enviou uma nota ao programa "Fofocalizando", do SBT, explicando o acontecido.
"Foi uma casualidade das várias que podem acontecer em um programa ao vivo. Estava tendo dificuldades com uma nova tecnologia, estava procurando ajuda para fazer acontecer, tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", disse Patrícia. Esse assunto ainda vai render!

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