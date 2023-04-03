Internet critica Patrícia Poeta por interromper Manoel Soares no "Encontro"

Manoel Soares foi interrompido por Patrícia Poeta ao vivo no Encontro desta segunda (3) Crédito: Reprodução/Twitter

Mais uma vez a relação de trabalho entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, apresentadores do "Encontro", deu o que falar nas redes sociais. Tudo por conta de a jornalista interromper Soares ao vivo, na atração desta segunda (3).

No programa, o rapaz falava sobre o Chat GPT, sistema de conversas com inteligência artificial (IA), quando foi interrompido por Patrícia, que - atravessando o estúdio - puxou uma conversa com Tiago Iorc, convidado do dia, não deixando Manoel completar sua linha de raciocínio. “Só um segundinho, Manoel”, pediu. O jornalista ficou visivelmente incomodado com a situação.

🚨TV: Internautas reclamam da postura de Patrícia Poeta após ela interromper Manoel Soares e passar na sua frente durante o #Encontro. pic.twitter.com/zHknP1qzXm — CHOQUEI (@choquei) April 3, 2023

Mesmo sem mostrar constrangimento, após concluir a fala, Patrícia pediu que Manoel terminasse o que estava dizendo: "Pode falar Manoel, desculpa". Ele, então, terminou o raciocínio, meio a contragosto.

Mesmo com o pedido de desculpas de Poeta, seu nome ficou entre os mais assuntos comentados do Twitter durante toda manhã. Muitos internautas reprovaram o comportamento da jornalista.

"Manoel Soares tem muita paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele! Que ranço dessa Patrícia Poeta! Cadê o diretor desse programa gente?", afirmou um rapaz na rede social.

Manoel Soares tem MUITA paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele! Que RANÇO dessa Patrícia Poeta! Cadê o diretor desse programa gente? #Encontro pic.twitter.com/6EQmXi0HFp — Wakanda 🧱 🥬🦁🐛⚓ (@castrokaren25) April 3, 2023

"Patricia Poeta cortando o Manoel Soares grosseiramente o tempo todo. Que mulher insuportável. Manoel ta visivelmente constrangido mais uma vez", afirmou outro usuário do Twitter. Veja mais repercussões sobre o assunto:

Cara, não é possível que os diretores do Encontro não vejam a forma agressiva passiva que a Patrícia Poeta apresenta esse programa! O tanto que ela menospreza o Manoel sempre que possível, não permite ele falar, ta sempre cortando... — Guigo (@oguikipedia) April 3, 2023

#Encontro gente a Patrícia Poeta é muito sem noção, corta o Manoel, fala sem parar , até quando ela vai ficar nesse programa?? — Lelê Medeiros (@let_mesanto) April 3, 2023

Patrícia Poeta sempre fica atravessando o Manoel Soares assim? Meu Deus… teve um momento que ele fechou o olho e respirou kkk, por que ele tá no programa? É dívida de jogo? 😬 — jobs (@joabcostt) April 3, 2023

Após constatar a negativa dos internautas, a assessoria de Patrícia Poeta enviou uma nota ao programa "Fofocalizando", do SBT, explicando o acontecido.