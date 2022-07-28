"Encontro", com Patrícia Poeta, sairá do ar em novembro; Globo explica motivo

"Encontro", com Patrícia Poeta, não será exibido durante a Copa do Mundo de 2022 Crédito: Rede Globo

Com a chegada da Copa do Mundo, a Globo precisará ajustar sua grade de programação para adequá-la as transmissões dos jogos de futebol. Com isso, programas da faixa da manhã da emissora terão sua exibição alterada e deixarão de ser exibidos por determinado período, como o "Encontro", com Patrícia Poeta, e "Mais Você".

Desde que Patrícia Poeta assumiu o comando do "Encontro", fãs e internautas vem criticando a forma com que o programa está sendo apresentado. Apesar da chateação do público, a emissora já negou que exista alguma crise nos bastidores.

Em um comunicado enviado à imprensa, a comunicação da Globo explicou que a emissora pretende exibir todos os jogos ao vivo, "com exceção dos que acontecem simultaneamente". A competição ocorre no Catar, que tem um fuso-horário de seis horas em relação ao Brasil.