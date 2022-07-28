"Encontro", com Patrícia Poeta, sairá do ar em novembro; Globo explica motivo

Com a chegada da Copa do Mundo, a Globo precisará ajustar sua grade de programação para adequá-la as transmissões dos jogos de futebol. Com isso, programas da faixa da manhã da emissora terão sua exibição alterada e deixarão de ser exibidos por determinado período, como o "Encontro", com Patrícia Poeta, e "Mais Você".
Desde que Patrícia Poeta assumiu o comando do "Encontro", fãs e internautas vem criticando a forma com que o programa está sendo apresentado. Apesar da chateação do público, a emissora já negou que exista alguma crise nos bastidores.
Em um comunicado enviado à imprensa, a comunicação da Globo explicou que a emissora pretende exibir todos os jogos ao vivo, "com exceção dos que acontecem simultaneamente". A competição ocorre no Catar, que tem um fuso-horário de seis horas em relação ao Brasil.
O comunicado ainda explica que "na primeira fase (da Copa, que começa em 21 de novembro), as partidas acontecem em quatro horários (de Brasília): 7h, 10h, 13h e 16h. Isso altera a exibição de todos os programas das manhãs e das tardes, de domingo a sábado, sejam eles telejornais ou de entretenimento". "Assim que a quantidade diária de jogos diminui, os programas retornam normalmente à grade", completa o texto.