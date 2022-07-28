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Em meio a polêmica, Leo Picon diz que Caio Castro tem 'fama de mão de vaca'

Ator disse que se incomoda quando parceira não divide conta em um encontro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 13:59

Leo Picon está cotado para A Fazenda 14
Leo Picon está cotado para A Fazenda 14 Crédito: Zé Carlos Barretta/Folhapress
O influenciador Leo Picon, 26, defendeu o amigo Caio Castro, 33, nesta quarta-feira (27) após o ator declarar que se incomoda em não dividir conta com uma parceira quando está em um encontro. Ele disse no Twitter, que o artista tem fama de "mão de vaca" entre os amigos.
"Eu não gosto de me meter em coisas assim, mas gostaria de falar que essa discussão não é útil... o Caio não vai chamar vocês para jantarem com ele", começou. "Mas se chamar... o Caio é o rei de esquecer a carteira e fazer os amigos pagarem a janta. Ele tem fama de mão de vaca."
Ele continuou dizendo que, caso alguém um dia saia com a estrela da Globo, seu conselho é dividir a conta. "Mas pense bem... pare de discutir sobre isso. Se saírem com ele dividam a conta e pronto. É o Caio Castro. Sinônimo de beleza, galã, colírio. É o mínimo."
Também nesta quarta, a advogada Deolane Bezerra, 34, mandou uma indireta ao ator. "Se tá ruim 'para mim', imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher, ajuda né", escreveu a influenciadora no Twitter, sem citar o nome do ator.
A postagem dela dividiu internautas que a defendem e outros que disseram que ela não soube interpretar o texto do ator. Parte dos internautas defenderam que os homens devem pagar a conta porque as mulheres gastam muito para ficarem bonitas. "A realidade é que as meninas gastaram o dobro do valor do jantar para irem belíssimas", justificou uma pessoa.

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