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Roberto Carlos pede para não terem medo de seu show após mandar fã 'calar a boca'

Cantor abriu apresentação em São Paulo dizendo que só gritou com admirador no Rio por sua insistência ao pedir rosas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 08:28

Roberto Carlos joga as tradicionais rosas sem muita animação em show
Roberto Carlos pede para não terem medo de seu show Crédito: Reprodução
Ao abrir sua temporada de shows em São Paulo na noite desta quarta-feira (27), Roberto Carlos relembrou do episódio em que mandou um fã calar a boca numa apresentação no Rio de Janeiro há cerca de duas semanas.
À plateia do Vibra São Paulo, casa de espetáculos na zona sul, o cantor pediu para os fãs não ficarem tímidos quando chegasse o momento em que ele distribui rosas, ao fim do espetáculo.
"O que eu falei [no Rio de Janeiro] não foi para a plateia. Foi para um cara que ficava me pedindo uma rosa. Quando fico com 'réiva', aí já viu."
Com a plateia ao delírio, rindo da situação, Roberto Carlos encerrou o ato de abertura do show, iniciado com "Emoções", que levou o público a cantar a plenos pulmões os versos que atravessam gerações "quando eu estou aqui/ eu vivo esse momento lindo".
Roberto Carlos também se estressou num show cerca de uma semana depois daquele em que mandou o fã calar a boca. Desta vez, o motivo de seu descontentamento foi a aglomeração dos fãs à beira do palco para ganhar rosas.
"Depois do que aconteceu na semana passada, para quem vier pegar as rosas, espera acabar 'Jesus Cristo'. É que, se não, eu posso estar nervoso. E quando eu fico nervoso... porra! Saiu sem querer, viu?! Meu negócio não é falar. É cantar", disse ao público, com as risadas meio tortas que fazem a alegria de seus imitadores.

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