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Shakira rejeita acordo e vai a julgamento por fraude fiscal

A cantora colombiana divulgou um comunicado nesta quarta (27) em que anuncia ter recusado um acordo com o Ministério Público da Espanha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 18:34

Acusada de evasão fiscal, a cantora colombiana Shakira divulgou um comunicado nesta quarta-feira (27) em que anuncia ter recusado um acordo com o Ministério Público da Espanha, optando por ir a julgamento.
"Com a plena convicção de sua inocência (...), Shakira não aceita um acordo com a Promotoria e decide seguir adiante com o processo", disseram seus advogados.
A Procuradoria atribui à artista uma fraude fiscal de 14,5 milhões de euros, entre os anos de 2012 e 2014, quando teria simulado não residir na Espanha. Em seu comunicado, Shakira, recém-separada do jogador espanhol Piqué, diz que o caso "constitui uma total afronta" aos seus direitos.
A cantora Shakira
A cantora Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira
A cantora afirma ainda que sempre demonstrou "conduta impecável, como pessoa e contribuinte, e total disposição para dirimir qualquer divergência".
Ela também criticou a Receita Federal, que segundo suas próprias palavras, "gasta milhões" em "perseguições" como a que sofreu, e "perde uma em cada duas ações judiciais com seus contribuintes".
Por isso, justificam seus advogados, a artista decidiu "deixar a questão nas mãos da lei, com a calma e a confiança de que a justiça lhe dará razão".

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