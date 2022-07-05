Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Shakira pode ter de pagar multa milionária depois de divórcio de Gerard Piqué
Famosos

Shakira pode ter de pagar multa milionária depois de divórcio de Gerard Piqué

Após se separar de Piqué,  Shakira vê seu conflito com o Ministério da Fazenda espanhol se agravar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 14:32

Shakira pode ter de pagar multa milionária
Shakira pode ter de pagar multa milionária Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Após se separar do jogador de futebol Gerard Piqué, a cantora colombiana Shakira vê seu conflito com o Ministério da Fazenda espanhol se agravar.
As autoridades fiscais do país a acusam de sonegar o pagamento de EUR 14,5 milhões --o equivalente a mais de R$ 80 milhões-- em impostos entre 2012 e 2014. O processo formalizado contra a cantora deve ser apresentado aos tribunais em agosto, de acordo com o jornal espanhol El País.
Em vista do incidente, Shakira orientou sua equipe de advogados a mudar de estratégia, evitando a todo custo submeter-se a um julgamento, o que implicaria em enorme exposição pública da artista. Em vez de estender a briga judicial, a cantora deve aceitar a acusação de fraude e tentar um acordo pagando uma multa milionária à Abogacía del Estado, órgão similar ao Ministério Público no Brasil.
Um fato determinante para a mudança, segundo o jornal espanhol, é o término do relacionamento da cantora com Gerard Piqué, jogador do Barcelona, em junho deste ano, pois ele a estimulava a manter a luta contra as autoridades espanholas acreditando que ela poderia ganhar o caso. O próprio Piqué se envolveu em um litígio fiscal, recusando-se a pagar uma multa de EUR 2,1 milhões pela concessão dos seus direitos de imagem sem pagar impostos --a Suprema Corte espanhola deu vitória ao jogador no fim do ano passado e anulou a multa.
Fontes próximas à cantora afirmam que a luta judicial a afeta emocionalmente e que, com a separação, ela pensa em se mudar da Espanha com seus filhos no futuro.
Um possível destino para ela seria Miami. Isso porque, além da carreia na música, que a faz viajar por todo o mundo, Shakira vai frequentemente à cidade americana, onde tem trabalhado como jurada no programa Dancing With Myself, do canal de televisão NBC.

Veja Também

Mário Frias passa por cateterismo após infarto e está na UTI

Pabllo Vittar revela ter óculos de sol da sorte, que custa mais de R$ 5 mil

Estereotipada, eu? Ellen Rocche diz que tira proveito das personagens gostosonas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados