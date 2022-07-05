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Pabllo Vittar revela ter óculos de sol da sorte, que custa mais de R$ 5 mil

Cantora diz ter comprado acessório para se apresentar no Coachella
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 11:05

Pabllo Vittar se apresenta com Anitta
Pabllo Vittar  Crédito: Greg Salibian/Folhapress
A cantora Pabllo Vittar, 28, revelou recentemente que tem um "óculos da sorte". O acessório é da grife Balenciaga, da linha Nevermind. No site da marca Farfetch, o óculos de sol está com desconto e chega a custar R$ 5.320, na versão vermelha -antes, estava no valor de R$ 5.600.
"Eu comprei para fazer o show no Coachella. Ele me traz sorte. Usei no primeiro fim de semana do festival e, agora, estou sempre com ele", contou em entrevista à revista Vogue. A artista usou o acessório em sua apresentação no Festival do Orgulho, que aconteceu em São Paulo.
Pabllo ainda comentou sobre a importância do mês do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho. "Nosso trabalho durante o mês da diversidade e todo ano é trazer essa conversa para a didática das crianças e adolescentes para que eles sejam o que quiserem ser", começou.
"Orgulho para mim é poder acordar e ser feliz no meu corpo com a minha vivência. Há muitas pessoas que tentam nos colocar para baixo, mas quando você sente o valor que tem no espaço que você ocupa é transformador", completou a cantora.

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