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No hospital

Mário Frias passa por cateterismo após infarto e está na UTI

Em nota no Twitter, perfil do ex-secretário Especial de Cultura do governo Bolsonaro afirma que compromissos foram cancelados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 13:53

Mário Frias é secretário especial da cultura do governo Jair Bolsonaro
Mário Frias passa por cateterismo após infarto Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O ator e ex-secretário Especial da Cultura Mário Frias está internado em Brasília após sofrer um enfarte agudo do miocárdio na noite desta segunda-feira, 4, e passar por um cateterismo. A informação foi divulgada em nota no final da manhã desta terça, 5, no perfil oficial de Frias em rede social, com boletim médico do Hospital Santa Lúcia, na capital federal.
"Infelizmente não comparecerei às agendas e compromissos firmados para os próximos dias", diz o texto publicado no Twitter oficial de Frias, que também informa que ele está em unidade de terapia intensiva (UTI).
O ex-secretário é pré-candidato a deputado federal por São Paulo e deixou o cargo na Cultura, em março, para concorrer em outubro deste ano. O advogado Helio Ferraz de Oliveira, que era o número dois da gestão de Frias, assumiu o posto.

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