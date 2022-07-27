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Fim de contrato

Marcius Melhem posta 'é hora de ir para casa' após demissão de Dani Calabresa

O humorista e ex-diretor da Globo Marcius Melhem divulgou em seu Twitter um gif da série "The Morning Show" no qual a protagonista, vivida por Jennifer Aniston, diz "é hora de você ir para casa"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 19:23

O humorista Marcius Melhem pediu sexo oral a atriz que contratou na TV Globo
O post ocorreu cerca de 11 horas depois de o UOL ter noticiado em primeira mão que Dani Calabresa não tem mais contrato fixo com a Globo Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
Na manhã desta quarta-feira (27), o humorista e ex-diretor da Globo Marcius Melhem divulgou em seu Twitter um gif da série "The Morning Show" no qual a protagonista, vivida por Jennifer Aniston, diz "é hora de você ir para casa". O post ocorreu cerca de 11 horas depois de o UOL ter noticiado em primeira mão que Dani Calabresa não tem mais contrato fixo com a Globo, após sete anos.
Melhem foi demitido da emissora após receber denúncias de assédio sexual envolvendo Calabresa e outras mulheres do canal. A humorista também o acusou de ter prejudicado sua carreira e a impedido de estrelar outros dois programas da Globo. Ele nega.
Os internautas não perdoaram - logo associaram o post no Twitter como uma provocação a Calabresa.
"Agora trabalho com contrato por obra. É legal, porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oportunidades", analisou Calabresa, em entrevista ao UOL durante o lançamento do filme "O Palestrante", no Rio, em que contracena com os amigos Fábio Porchat e Paulo Vieira. A atriz ainda indicou que a decisão foi em comum acordo com a emissora.
Atualmente, há uma investigação sobre o caso na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro. Nela, há uma ação cível movida por Melhem contra Dani Calabresa por danos morais e materiais, outra movida por ela contra ele por ter divulgado mensagens de ambos e outra contra a TV Globo por suposta omissão em relação aos fatos narrados pelas artistas denunciantes.

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