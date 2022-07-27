Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Ex-empresária de Anitta fala sobre acusação de colocar drogas na bebida da cantora
Polêmicas

Ex-empresária de Anitta fala sobre acusação de colocar drogas na bebida da cantora

Kamilla Fialho voltou a se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo sua relação com a cantora. Ela negou um episódio que foi muito comentado após o lançamento de uma biografia não autorizada da funkeira, em 2019
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 18:42

Kamilla Fialho
Kamilla Fialho voltou a se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo sua relação com a cantora Crédito: REprodução @Kamillafialho
Ex-empresária de Anitta, Kamilla Fialho voltou a se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo sua relação com a cantora. Ela negou um episódio que foi muito comentado após o lançamento de uma biografia não autorizada da funkeira, em 2019. Na publicação, Kamila foi acusada de colocar droga na bebida da Anitta antes dos shows.
"No livro está dizendo que eu colocava droga na bebida dela para ela fazer o show. Sabe ao que ele (o escritor) estava se referindo? A ela ir a um nutrólogo, nutricionista, que provavelmente dava algum tipo de suplemento porque ela fazia muitos shows, era esse o rolê. Mas virou 'Kamilla coloca droga na bebida da Anitta'", contou a empresária ao podcast Bulldog Show.
Ela ainda relembrou a fase em que ficou sem dinheiro, antes do acordo com Anitta, que pagou R$ 9 milhões de indenização por quebra de contrato. Foram quase quatro anos de uma "guerra judicial" entre a cantora e sua ex-empresária. A batalha nos tribunais começou em 2013 após o estouro do sucesso "O Show das Poderosas". Em 2014, Anitta tomou a iniciativa de romper o contrato alegando má administração de sua carreira e suposto desvio de dinheiro.
"Desses R$ 9 milhões, sobrou na minha conta R$ 500 mil. O que é pouco diante do que foi feito. Antes disso, tinha dia em que ou eu fazia unha ou pegava o Uber", revela: "Hoje as coisas estão muito claras, resolvidas, entre a gente. A gente viveu quatro anos de um negócio muito chato, se eu pudesse escolher não viveria nada disso e ela também certamente não iria querer".

Veja Também

Shakira rejeita acordo e vai a julgamento por fraude fiscal

Novo disco de Beyoncé vaza, dizem fãs, que replicam 'Reinassance' e suas faixas

Mia Mamede retorna a Vitória após vencer Miss Universo Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados