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Dinheiro público

Justiça suspende shows de R$ 600 mil de Leonardo e João Neto & Frederico em Goiás

Sertanejos se apresentariam na Vaquejada do município de Divinópolis com cachês investigados por "indícios de sobrepreço"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 14:05

A Justiça de Goiás atendeu a um pedido do Ministério Público do estado e suspendeu os shows que fariam parte da programação da 37ª edição da Vaquejada de Goiás, evento tradicional do município de Divinópolis, a 650 km da capital, Goiânia.
Leonardo teve seu show na cidade de Divinópolis suspenso pelo Ministério Público
Leonardo teve seu show na cidade de Divinópolis suspenso pelo Ministério Público Crédito: Carol Soares/SBT
Entre as atrações confirmadas estavam os sertanejos Leonardo e João Neto & Frederico, a cantora gospel Bruna Karla e mais oito atrações. Prevista para acontecer entre os dias 28 e 31 de julho, o evento somava R$ 600 mil em gastos públicos, dos quais R$ 335 mil foram destinados ao cachê do cantor Leonardo, R$ 110 mil para a dupla João Neto e Frederico e R$ 85 mil para o show de Bruna Karla.
Ao judiciário, o MP de Goiás alegou "indícios de sobrepreço" em pelo menos dois contratos firmados para o evento. Uma multa diária de R$ 30 mil foi estipulada caso haja descumprimento da decisão. A multa é limitada a 30 dias.
De acordo com a promotoria, os shows significam gastos excessivos que prejudicam a saúde financeira do município, entre outras irregularidades. Entre os contratados estavam ainda as duplas Robson & Rafael e Farinha & Rapadura, os cantores Washington Brasileiro e Junior Viana e o grupo Forró A3.
Em comunicado, o Ministério Público diz que detectou ainda a antecipação de pagamentos realizados pela administração pública antes da prestação efetiva dos serviços. Tanto Leonardo quanto a dupla João Neto e Frederico receberam os cachês em seis parcelas, com pagamentos iniciados no dia 18 de fevereiro e encerrados no dia 18 de julho, dez dias antes do início do evento.

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