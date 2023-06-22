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"Errei"

Bruna Biancardi ignora polêmica com Neymar e faz post em rede social

Neymar compartilhou uma publicação nas redes sociais para admitir que "errou" com a namorada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 09:31

Bruna Biancardi responde a perguntas de seguidores sobre gravidez
Bruna Biancardi responde a perguntas de seguidores sobre gravidez Crédito: Instagram @neymarjr
Bruna Biancardi, 29, fez um post em seu Instagram hoje, horas depois do namorado, Neymar Jr., 31, publicar uma carta aberta lhe pedindo perdão pela traição que cometeu na véspera do Dia dos Namorados.
A modelo, que está grávida do jogador de futebol, mostrou seu vestido de madrinha da festa de casamento de Cris Guedes e Bianca Coimbra, ignorando a polêmica sobre seu relacionamento.
"ERREI"
Neymar compartilhou uma publicação nas redes sociais para admitir que "errou" com Bruna Biancardi. O atleta fez a postagem após rumores de uma suposta traição no dia 11 de junho.
O Jogador do PSG, da França, disse 'justificar o injustificável' no texto. "Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família [...] Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", escreveu.Neymar
O atleta afirmou que caso afetou família de Bruna Biancardi. "Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público".
Neymar disse que 'amor pelo bebê vencerá'. "Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar" [...] O nosso amor um pelo outro nos fortalecerá".
Bruna Biancardi revelou gravidez em abril deste ano. Será o segundo filho do atleta, que já é pai de Davi Lucca, 11..

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