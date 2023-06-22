  • TV e Famosos
  • Filha de Gugu Liberato fala sobre 'briga' em academia e compartilha jantar em família após audiência
Filha de Gugu Liberato fala sobre 'briga' em academia e compartilha jantar em família após audiência

Sofia compartilhou situação com a amiga em São Paulo
Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 10:30

A filha de Gugu Liberato, Sofia, seguiu mostrando sua rotina após a audiência da herança, realizada nesta terça-feira (20). Sem falar sobre a possibilidade de ter um irmão, a influencer relatou um ocorrido em uma academia de São Paulo, ao lado da amiga Nicole, e compartilhou imagens de um jantar em família.
Em vídeos nos stories, Sofia relata que passou por uma situação "rídícula" durante uma aula de funcional. "Tinha uma menina que foi muito grossa, sem necessidade", começou ela. "Entrei na esteira sem saber que ela estava ocupada e aí ela falou para a Nicole: 'Sua amiga pode sair daí?'. Foi muito grosso, é só falar de maneira educada que a esteira está ocupada."
"A gente foi educada", concordou Nicole, entre risadas, em imagens gravadas dentro de um carro. "Moral da história: pessoal, você não ganha nada sendo grosso com os outros", escreveu Sofia, complementando na legenda.
Além do desabafo, a herdeira de Gugu mostrou imagens de um jantar em família, com a irmã Marina e as amigas Nicole Falk e Naná Roza.
Na semana passada, Sofia já havia compartilhado imagens de como anda sua vida. Ela está inscrita na Universidade de Miami e se mudou para a cidade norte-americana com o namorado.

