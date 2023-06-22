Neymar perde seguidores no Instagram após carta aberta para Bruna Biancardi

Após publicar uma carta aberta para Bruna Biancardi comentando a suposta traição com a influenciadora Fernanda Campos na véspera do Dia dos Namorados -, Neymar viu sua popularidade nas redes sociais despencar. Biancardi está grávida do jogador.
- O QUE ROLOU: segundo dados do Crowdtangle, ferramenta de análise de mídias sociais, o atacante do PSG e da Seleção Brasileira perdeu cerca de 74,6 mil seguidores somente nesta quinta (22). Na quarta (21), o atleta era seguido no Instagram por 210,21 milhões e agora são cerca 210,14 milhões. Os índices podem parecer pequenos, mas comprovam que um parcela dos fãs não aceitou bem a suposta traição do jogador
- O MOTIVO: Neymar usou as redes sociais para escrever uma carta aberta para Bruna Biancardi após rumores da traição. O jogador do PSG fez uma publicação em seu Instagram onde assume que "errou". "Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", escreveu o atleta. Abaixo, confira a carta na íntegra.
- NÚMEROS DE BIANCARDI SOBEM: Enquanto Neymar perdeu seguidores, a influenciadora viu sua base de fãs crescer. Segundo o Crowdtangle, ferramenta de análise de mídias sociais do grupo META, Biancardi saiu de 5,11 milhões para 5,65 milhões de fãs na rede.
- O B.O DA TRAIÇÃO: Como anunciado no início do texto, segundo a Folha de S Paulo, Neymar foi ligado a um suposto caso de traição nos últimos dias. A influenciadora Fernanda Campos alegou que ficou com o atleta na véspera do Dia dos Namorados e divulgou prints do que seria uma conversa com o jogador.
- SEM POLÊMICA: Bruna Biancardi fez um post em seu Instagram nesta quinta (22), horas depois do namorado publicar a polêmica carta. Na postagem, a modelo mostrou seu vestido de madrinha da festa de casamento de Cris Guedes e Bianca Coimbra, ignorando a polêmica sobre seu relacionamento.