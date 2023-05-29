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Polêmica

Neymar é criticado ao 'esquecer' de ajudar noiva grávida a descer escadas em Mônaco

Imagens do atacante brasileiro andando à frente de Bruna Biancardi, como se não estivessem juntos, viralizaram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 10:11

Neymar Jr compartilha registro com a namorada Bruna Biancardi
Neymar Jr compartilha registro com a namorada Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr
Afastado do Paris Saint-Germain por causa de operação no tornozelo direito, Neymar tem saído pouco de casa, mas neste domingo (28), ele abriu uma exceção e foi assistir ao Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e acabou sendo alvo de muitas críticas. Os comentários negativos não foram pela andança no evento e sim por ele ter "esquecido" de ajudar noiva grávida a descer de uma escada.
As imagens do momento em que Neymar deixou Bruna Biancardi para trás assim que chegou ao local viralizaram rapidamente. O atacante, que aparece visivelmente mancando, até apressa os passos ao perceber vários fotógrafos à sua espera. Enquanto a influenciadora digital está ao fundo descendo sozinha uma escada sem corrimão para apoiar e evitar possíveis quedas. Para piorar tudo, Bruna ainda estava com um tênis plataforma que dificultava a descida sozinha.
Em outro vídeo, Neymar surge cumprimentando a todos ao chegar ao espaço vip e, novamente, Bruna não aparece ao seu lado. Os dois anunciaram a gravidez do primeiro filho em abril.
Desde o ano passado, o casal exibe alianças de compromisso, mas a relação vivia em crises e era um tal de tira e põe a joia na mão direita. No início do mês de maio, a influenciadora visitou várias lojas de vestidos de noivas em Paris e amigas entregaram o noivado dos dois.
Na web, internautas comentaram o fato.
"A questão não é sobre ele ter ajudado ou não, é sobre companheirismo e reconhecimento. É pegar na mão dela e chegar com ela. O que custa chegar com a mulher ao lado? É muita fama para poucas atitudes", reclamou um seguidor e o segundo completou: "Gravidez não é doença, mas gentileza é sadio."Já outras pessoas saíram em defesa de Neymar: "Ele está mancando! Como iria ajudar se não tem firmeza para andar", comentou. "Ela está grávida e não doente", resumiu um usuário do Twitter.

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