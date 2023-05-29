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Virada Cultural

Plateia do show de Marina Sena se revolta com guarda-chuvas abertos

Artista estava 30 minutos atrasada para seu show mas os fãs estavam mais preocupados com os guarda-chuvas abertos no meio da plateia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 10:03

A cantora Marina Sena
A cantora Marina Sena Crédito: Divulgação
Marina Sena está 30 minutos atrasada para seu show na Virada Cultural, no Butantã, bairro da região oeste paulistana. Mas os fãs estão mais preocupados com os guarda-chuvas abertos no meio da plateia.
Uma chuva fraca, mas constante, cai no Butantã desde a metade do show da dupla Anavitória, que subiu ao palco às 15h18. Desde então, pessoas não só sacaram suas capas de chuva, como também guarda-chuvas, que atrapalham a visão de quem está no fundo.
Gritos de "abaixa o guarda-chuva" estão sendo entoados em uníssono por parte do público. Quase todos obedeceram e guardaram o objeto, exceto um grupo que mantém aberto um guarda-chuva azul. Em protesto, pessoas atiram garrafas de plástico na direção do acessório.

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