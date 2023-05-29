Plateia do show de Marina Sena se revolta com guarda-chuvas abertos

A cantora Marina Sena Crédito: Divulgação

Marina Sena está 30 minutos atrasada para seu show na Virada Cultural, no Butantã, bairro da região oeste paulistana. Mas os fãs estão mais preocupados com os guarda-chuvas abertos no meio da plateia.

Uma chuva fraca, mas constante, cai no Butantã desde a metade do show da dupla Anavitória, que subiu ao palco às 15h18. Desde então, pessoas não só sacaram suas capas de chuva, como também guarda-chuvas, que atrapalham a visão de quem está no fundo.