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Boas condições clínicas

Sidney Magal segue internado com quadro estável, diz boletim médico

Cantor interrompeu um show no interior de São Paulo, na última sexta-feira, após um pico de pressão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 09:47

Sidney Magal passa mal durante show em São José dos Campos
Sidney Magal passa mal durante show em São José dos Campos Crédito: Reprodução/Instagram/@sidneymagaloficial
Sidney Magal segue internado no Hospital do Coração (Hcor), na zona Sul de São Paulo, com quadro estável, de acordo com boletim médico divulgado neste domingo, 28. O cantor de 72 anos foi internado após passar mal enquanto se apresentava em São José dos Campos, no interior do Estado.
Ainda de acordo com o hospital, Magal encontra-se em "boas condições clínicas, estável e consciente, e segue sob cuidados médicos e em observação".
Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.
A apresentação no Sesi de São José dos Campos, na noite da última quinta-feira, 25, precisou ser interrompida após cerca de 50 minutos do início, quando o artista começou a se sentir mal. Ele teve um episódio de pico de pressão arterial enquanto cantava.
Vídeos gravados por fãs que assistiam ao show mostram Magal caminhando com dificuldade. Em seguida, ele tropeça e senta em um banco para ter apoio. Uma ambulância é acionada imediatamente para prestar atendimento médico ao cantor.
Poucos minutos depois, o artista volta ao palco e interage com a plateia. "Está tudo bem, inclusive com meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", brincou ele, usando como referência um de seus maiores sucessos musicais.
Mensagem diretamente do hospital
Sidney Magal usou o Instagram na sexta-feira, 26, para agradecer o apoio dos fãs e informar que estava bem, por meio de um vídeo. "Estou aqui para tranquilizar vocês, que no ocorrido no show de ontem, aqui em São José dos Campos, tive uma pressão alta elevadíssima, um pico de pressão. Eu já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr para o hospital", disse ele, acrescentando que foi aconselhado pelos médicos a ficar em observação.
E finalizou: "Nós nos veremos muitas outras vezes ainda, se Deus quiser. Não se esqueçam, aproveitando que estou no hospital, o meu sangue ferve por vocês, tenho certeza disso. Um beijo no coração de todo mundo. Estou bem."
Amigos famosos deixaram mensagens carinhosas no post do cantor.
"Graças a Deus vamos pra frente ferver. Te amo, Mestre", disse Carlinhos Brown.
"Viva o MAGAL!!! Tamojunto meu querido!!", ressaltou Rogério Flausino.
"Se cuida, amigo querido. Precisamos de você 100 % viu. Beijo no coração", falou Mauricio Mattar.
"Melhoras para você, meu querido amigo! Nosso sangue também ferve por você", desejou Frejat.

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