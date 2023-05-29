Filha de Ivete Sangalo rouba a cena durante show em Portugal

A pequena Marina se divertindo no palco em show da mãe, Ivete Sangalo Crédito: Reprodução de vídeo/Instagram/@ivetesangalo

'Filha de peixe, peixinha é', escreveu Ivete Sangalo na legenda de um vídeo publicado em rede social, ao se referir à performance da filha Marina, de 5 anos, durante show em Porto, Portugal. A menina mostrou muita animação ao som da música Arerê, na apresentação realizada no último sábado, 27, dia em que a artista completou 51 anos.

Sob o olhar atento de Ivete, que babou e deu boas risadas, Marina, que é gêmea de Helena, se divertiu bastante e ainda mandou beijinhos para a plateia. O momento, que está repercutindo na web, encantou os fãs e amigos famosos da apresentadora do The Masked Singer Brasil, da Rede Globo.

"Que maravilha", escreveu a atriz Paolla Oliveira, nos comentários do post no Instragram. "Aaaah, que lindezaaaa!! Num guento!!", falou a cantora Sandy. "Que coisa mais linda", declarou a atriz Deborah Secco. "Ameiiiiii! Feliz aniversário, maravilhosa! Saudades de você", emendou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "ahahahha... que Lindas!", comentou a humorista Dani Calabresa. "Coisa fofaaaaa", disse a cantora Zélia Duncan.