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Filha de Ivete Sangalo rouba a cena durante show em Portugal

Gêmea de Helena, Marina mostra que tem veia artística ao surgir no palco e dançar ao lado da mãe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 09:13

A pequena Marina se divertindo no palco em show da mãe, Ivete Sangalo
A pequena Marina se divertindo no palco em show da mãe, Ivete Sangalo Crédito: Reprodução de vídeo/Instagram/@ivetesangalo
'Filha de peixe, peixinha é', escreveu Ivete Sangalo na legenda de um vídeo publicado em rede social, ao se referir à performance da filha Marina, de 5 anos, durante show em Porto, Portugal. A menina mostrou muita animação ao som da música Arerê, na apresentação realizada no último sábado, 27, dia em que a artista completou 51 anos.
Sob o olhar atento de Ivete, que babou e deu boas risadas, Marina, que é gêmea de Helena, se divertiu bastante e ainda mandou beijinhos para a plateia. O momento, que está repercutindo na web, encantou os fãs e amigos famosos da apresentadora do The Masked Singer Brasil, da Rede Globo.
"Que maravilha", escreveu a atriz Paolla Oliveira, nos comentários do post no Instragram. "Aaaah, que lindezaaaa!! Num guento!!", falou a cantora Sandy. "Que coisa mais linda", declarou a atriz Deborah Secco. "Ameiiiiii! Feliz aniversário, maravilhosa! Saudades de você", emendou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "ahahahha... que Lindas!", comentou a humorista Dani Calabresa. "Coisa fofaaaaa", disse a cantora Zélia Duncan.
Marina, Helena e Marcelo, de 13 anos, são filhos de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady, com quem se casou em 2011.

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