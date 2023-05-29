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  • 'O tratamento está mais pesadinho', diz Simony ao revelar nova internação nos próximos dias
Câncer de intestino

'O tratamento está mais pesadinho', diz Simony ao revelar nova internação nos próximos dias

Cantora conta que tem ficado cansada, com fadiga e um pouco de náusea: 'O tratamento está mais pesadinho'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 09:03

A cantora Simony em fevereiro de 2023
A cantora Simony em fevereiro de 2023 Crédito: Ronny Santos/Folhapress
Depois de um tempo afastada das redes sociais, Simony resolveu contar aos seus seguidores como anda o tratamento contra o câncer de intestino, descoberto em agosto de 2022. A cantora, que está fazendo sessões de quimioterapia e radioterapia, confessou que a atual fase do processo não está sendo muito fácil e, por isso, ela irá se internar novamente na próxima terça-feira (30), para uma nova etapa.
"Sei que andei sumidinha. Vocês sabem que sempre gosto de dividir com vocês todas as coisas sobre o tratamento, como eu estou passando... enfim. Só que esse tratamento, realmente, está mais pesadinho. Estou e fico muito mais cansada, com mais fadiga e um pouquinho de náusea", contou Simony.
A cantora contou que até deu uma melhorada nos últimos dias, mas médicos decidiram pela internação. Simony revelou ter aceitado e aproveitou para tranquilizar os fãs. "Mas está tudo bem. Daqui mais um pouquinho, faço outro exame para ver como é que está indo a imuno junto com a quimioterapia, e depois eu volto para contar para vocês melhor a situação. Mas é isso: um dia de cada vez com muita fé e muita tranquilidade", finalizou.
Não demorou para que vários seguidores deixassem mensagens de apoio para a cantora no post. Amigos famosos também escreveram para Simony. "Te amo", comentou a cantora Preta Gil que também está em tratamento contra um câncer no intestino. "A sua capacidade interior de olhar a vida de frente é surpreendente. Só admiração!", completou o humorista Tom Cavalcanti. "Mandando boas energias daqui. Muitos beijos", emendou a apresentadora Patrícia Poeta.

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