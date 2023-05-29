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Encontro especial

Djavan emociona protagonistas de 'Vai na Fé' em show no Rio: "Vocês são o Brasil na televisão"

Sheron Menezzes e Samuel de Assis foram elogiados pelo cantor por atuação em novela da Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 09:25

Sheron Menezzes e Samuel de Assis compartilham registros de encontro com Djavan
Sheron Menezzes e Samuel de Assis compartilham registros de encontro com Djavan Crédito: Reprodução/Instagram/@sheronmenezzes/@samuel_deassis
Sheron Menezzes e Samuel de Assis, protagonistas da novela Vai na Fé, da Rede Globo, foram juntos prestigiar o show do cantor Djavan, na última sexta-feira, 26, no Rio de Janeiro. Após a apresentação, os atores se encontraram com o músico nos bastidores, que elogiou bastante o trabalho deles. "Vocês são o Brasil na televisão, e eu estou aqui para aplaudir vocês sempre", declarou Djavan, deixando Samuel muito emocionado.
A intérprete da batalhadora Sol fez questão de compartilhar o encontro especial com seus seguidores, no lnstagram. "Eu tenho um ídolo e o nome dele é Djavan. Show de um dos maiores do Brasil. Todo mundo sabe o quanto sou apaixonada pelo Djavan. Pétala é a minha música. Canto pro Benji desde a barriga, toda vez que escuto a emoção, me toma de um jeito que não sei explicar, perco até o foco", confessou Sheron.
O momento também foi compartilhado por Samuel, que dá vida ao advogado Ben na trama de Rosane Svartman, na mesma rede social. Na legenda, ele escreveu: "Overpost SIM! Todo mundo sabe que eu AMO @djavanoficial desde sempre. É a voz que me acalma, me concentra, me acalenta, me centra para trabalhar, tudo! É a minha voz fora do meu corpo!".
"Cheguei todo feliz e forte achando que só veria um show lindo, mas acabei ganhando um dos melhores shows da vida, uma fala linda dele para mim e pra @sheronmenezzes sobre o momento histórico que estamos vivendo na tv brasileira, e um carinho todo especial! Obrigado, Djavan, por ser tão, por me ensinar que eu poderia chegar onde quisesse, por ser o meu nordeste e o norte dos meus sonhos! Eu nunca vou esquecer dessa noite e continuarei me emocionando, agora com um Q a mais, sempre com um sorriso no canto da boca quando ouvir você de novo! Te Amo! Do seu Fã Admirador, Samuka", finalizou o ator.

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