Djavan emociona protagonistas de 'Vai na Fé' em show no Rio: "Vocês são o Brasil na televisão"

Sheron Menezzes e Samuel de Assis compartilham registros de encontro com Djavan Crédito: Reprodução/Instagram/@sheronmenezzes/@samuel_deassis

Sheron Menezzes e Samuel de Assis, protagonistas da novela Vai na Fé, da Rede Globo, foram juntos prestigiar o show do cantor Djavan, na última sexta-feira, 26, no Rio de Janeiro. Após a apresentação, os atores se encontraram com o músico nos bastidores, que elogiou bastante o trabalho deles. "Vocês são o Brasil na televisão, e eu estou aqui para aplaudir vocês sempre", declarou Djavan, deixando Samuel muito emocionado.

A intérprete da batalhadora Sol fez questão de compartilhar o encontro especial com seus seguidores, no lnstagram. "Eu tenho um ídolo e o nome dele é Djavan. Show de um dos maiores do Brasil. Todo mundo sabe o quanto sou apaixonada pelo Djavan. Pétala é a minha música. Canto pro Benji desde a barriga, toda vez que escuto a emoção, me toma de um jeito que não sei explicar, perco até o foco", confessou Sheron.

O momento também foi compartilhado por Samuel, que dá vida ao advogado Ben na trama de Rosane Svartman, na mesma rede social. Na legenda, ele escreveu: "Overpost SIM! Todo mundo sabe que eu AMO @djavanoficial desde sempre. É a voz que me acalma, me concentra, me acalenta, me centra para trabalhar, tudo! É a minha voz fora do meu corpo!".