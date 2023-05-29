Vanessa da Mata celebra 20 anos de carreira com mãe e filhos na Virada

A cantora Vanessa da Mata se apresenta no palco Brasilândia, durante a Virada Cultural Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

A cantora Vanessa da Mata iniciou seu show às 15h no Palco Brasilândia, no bairro do Limão, região norte de São Paulo. Com a música "Foice", de seu novo álbum "Vem doce" fez uma abertura com um discurso antirracista. "Levante a cabeça pros racistas", convocou.

Vanessa fez o público vibrar quando retirou o casaco que usava e mostrou por inteiro seu vestido verde esmeralda e soltou seus cabelos loiros, fazendo um novo penteado.

A artista lembrou que completa 20 anos de carreira este ano e convidou o público a cantar canções novas, como "Gêmeos", e sucessos antigos, como "Ainda bem", "Boa sorte" e "Não me deixe só".

A plateia bem diversa não desanimou nem com o início da chuva, por volta das 15h30. Vanessa levou sua mãe, seus filhos e sobrinhos para a apresentação.