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Virada Cultural

Adolescentes sobem em telhado para assistir ao show de MC Cabelinho

Havia também crianças sentadas nas árvores, como ocorreu no show do rapper Baco Exu do Blues
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 09:49

MC Cabelinho se apresenta na Virada Cultural em Itaquera MC Cabelinho se apresenta na Virada Cultural, em Itaquera, em maio de 2023
MC Cabelinho se apresenta na Virada Cultural em Itaquera MC Cabelinho se apresenta na Virada Cultural, em Itaquera, em maio de 2023 Crédito: Bruno Santos/Folhapress
Em show lotado do funkeiro carioca MC Cabelinho, oito adolescentes e crianças assistiram a apresentação em cima do telhado de casa ao lado da base da Polícia Militar.
Havia também crianças sentadas nas árvores, como ocorreu no show do rapper Baco Exu do Blues.
Sobre as reclamações de indisposição na plateia, Cabelinho disse que o show era para se divertir. "Saiu de casa é para curtir. Não vem falar que está passando mal não que é caô", disse.
Até o momento, foram atendidas 15 pessoas no ambulatório do evento. No sábado (27), foram socorridas um total de 51, segundo apurou a reportagem.

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