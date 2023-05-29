Saiba como será dividida a herança bilionária deixada por Tina Turner

Tina Turner durante evento da Armani, no Milão Fashion Week, em 2011 Crédito: Reuters/Folhapress

Menos de uma semana da morte da Tina Turner, o assunto entre os mais próximos da cantora já gira em torno da herança deixada supostamente para a família. Nora da intérprete de "Private Dancer" e "Let's Stay Together", entre outros sucessos, Afida Turner foi a primeira a falar sobre o assunto publicamente.

Viúva do artista Ronnie Taylor, filho mais novo de Tina, a ex-celebridade de reality show contou no programa TPMP, da emissora Canal+ que, de acordo com a vontade da cantora, 47% do espólio irá para o atual o produtor musical Erwin Bach e o restante para o filhos. A fortuna de Tina, que morreu de causas naturais no dia 24 de maio , aos 83 anos em sua casa em Zurique, na Suíça, está avaliada em quase US$ 300 milhões, aproximadamente R$ 1 bilhão.

Tina Tuner teve quatro filhos. Dois biológicos, Craig e Ronnie, e dois que eram apenas de seu primeiro marido, Ike, chamados Ike Turner Jr. e Michael Turner e foram adotados depois da morte da mãe deles, Lorraine Taylor. Só que a Afida garantiu que a cantora nunca adotou legalmente os dois enteados. "Então, os únicos de 'sangue', como se diz, os descendentes de fato, seriam Craig e Ronnie", explicou.