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Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez: "Sonhamos com a sua vida"

Casal compartilhou a novidade nas redes sociais nesta terça (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 13:32

Neymar e Bruna Biancardi: suposto casal deve comemorar o aniversário do jogador em Paris
Neymar e Bruna Biancardi estão juntos desde 2021 Crédito: Reprodução/ Instagram @brunabiancardi
Tem baby à caminho no mundo dos famosos! O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi compartilharam a novidade nas redes sociais, na noite desta terça (18). Sem saber ainda o sexo do bebê, os dois escreveram na legenda da publicação que já planejavam ter um filho e que estão felizes em aumentar a família. 
"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", publicaram. 
O bebê é o primeiro filho do casal e o segundo de Neymar, que já é pai de Davi Lucca. Na legenda, eles ainda aproveitaram para destacar que a família está ansiosa pela chegada de um novo membro. "Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", completaram.

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