Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez: "Sonhamos com a sua vida"

Neymar e Bruna Biancardi estão juntos desde 2021 Crédito: Reprodução/ Instagram @brunabiancardi

Tem baby à caminho no mundo dos famosos! O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi compartilharam a novidade nas redes sociais, na noite desta terça (18). Sem saber ainda o sexo do bebê, os dois escreveram na legenda da publicação que já planejavam ter um filho e que estão felizes em aumentar a família.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", publicaram.