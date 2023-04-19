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Novo casal

Kylie Jenner e Timothée Chalamet estão namorando: 'Mantendo as coisas casuais'

Segundo fonte do ‘Entertainment Tonight’, a empresária e o ator estão se conhecendo e ‘vendo no que dá'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 09:06

Kylie Jenner e Timothée Chalamet estão namorando: 'Mantendo as coisas casuais'
Kylie Jenner e Timothée Chalamet estão namorando: 'Mantendo as coisas casuais' Crédito: Reuters/FramePhoto/Folhapress
A influenciadora Kylie Jenner, de 25 anos, e o ator Timothée Chalamet, de 27, estão namorando, de acordo com uma fonte do programa Entertainment Tonight (ET).
Fãs já haviam especulado um possível relacionamento, após o carro da empresária supostamente ter sido visto na casa do protagonista de Duna (2021).
Segundo insider, eles estão se envolvendo, mas a relação ainda não é tão séria. "Eles estão mantendo as coisas casuais neste momento. Não é sério, mas Kylie está gostando de sair com Timothée e ver no que dá", disse.
"Tem sido muito divertido para ela porque parece muito diferente de seus relacionamentos anteriores. É novo e emocionante para Kylie e ela está se divertindo muito", completou.
A empresária viveu um relacionamento de idas e vindas com o rapper Travis Scott, com quem tem dois filhos, Stormi, de cinco anos, e Aire, de um. Eles estariam separados há cerca de três meses, de acordo com o ET.
A fonte do veículo ainda revelou que Kylie preferiu não expor o novo namoro no festival Coachella, onde marcou presença no último final de semana, já que "só queria relaxar e se divertir com seus amigos".
Além disso, a pessoa pontuou que Chalamet também é amigo de Kendall Jenner, irmã de Kylie, o que poderia ter facilitado a aproximação dos dois. "Tem sido fácil para Kylie integrá-lo em sua vida", afirmou.

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