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Domitila é a 16ª eliminada do 'BBB 23'

A ex-sister recebeu 59,94% dos votos para sair
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 08:35

Domitila é a 16ª eliminada do 'BBB 23'
Domitila é a 16ª eliminada do 'BBB 23' Crédito: Instagram/@bbb
Domitila foi a 16ª eliminada do Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira, 18. A agora ex-sister recebeu 59,94% dos votos. A modelo disputava a berlinda com Larissa, que recebeu 39,35% dos votos, e Amanda, que teve apenas 0,71%.
No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse: "ou começa agora uma reação marítima, ou é a vitória de um grupo sobre o outro". E continuou: "a conexão entre as desérticas se tornou inabalável. Quanto desses resultados todos é fruto do indivíduo e quanto é fruto do time?"
Em seguida, o apresentador anunciou o fim do quarto Fundo do Mar: "Acabou o Fundo do Mar, quem sai é você, Domitila", disse.
A trajetória de Domitila foi marcada por muitas tretas na casa e favoritismo do público. A modelo enfrentou sete paredões no transcorrer do programa.
A ex-sister foi quem apertou o botão para disputar o quarto branco com Fred. Ela também protagonizou brigas com Gabriel Fop, Bruna Griphao, Key e Gustavo. Mas seu conflito com Cezar Black no início da disputa acabou resultando em uma amizade e aliança posteriormente.

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