Roberto Carlos chega a Vitória para os shows no Espírito Santo

Roberto Carlos chega a Vitória Crédito: Viviane Lopes

O rei Roberto Carlos chegou ao Espírito Santo no início da tarde desta terça-feira (18). A informação é do g1 ES. O cantor vai fazer dois shows, sendo o primeiro deles em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do estado, na quarta-feira (19) para comemorar o aniversário de 82 anos na cidade onde nasceu.

O outro show foi marcado para o dia 21 de abril em Vitória. A última vez que o cantor esteve no estado foi em 2018.

O cantor pousou no Aeroporto de Vitória por volta das 15 horas. Ao g1 ES, ele falou sobre a sensação de voltar ao estado para dois shows especiais. "Tô me sentido muito bem, contente por fazer esse show em Cachoeiro. Pra mim é sempre uma data especial. Um lugar muito especial", disse.

Sorridente ao desembarcar, o cantor também comentou o repertório e o que os capixabas podem esperar das apresentações. "Eu seleciono sempre as músicas que eu acho que o público gostaria de ouvir e de me ver cantando. Então meu show é baseado nisso, né? Eu troco algumas canções de vez em quando, mas tem umas que não posso deixar de cantar".

Segundo a assessoria do cantor, os dois shows possuem poucos ingressos disponíveis.

SHOW EM CACHOEIRO

Roberto Carlos anunciou que faria um show em Cachoeiro durante uma coletiva em seu cruzeiro no início de março e a informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Victor Coelho (PSB).

O show vai ser realizado para inaugurar o novo Centro de Eventos do município. As vendas para os ingressos começaram no dia 28 de março. Os valores variam de R$ 90 a R$ 640.

SHOW EM VITÓRIA

O show do vai acontecer na Praça do Papa, localizada na Enseada do Suá. Conforme a assessoria do cantor, os valores dos ingressos variam conforme o setor escolhido pelo público.

Ao todo, são quatro setores. Todos eles possuem cadeiras para o público e áreas reservadas para pessoas com deficiência. Os ingressos variam de R$ 110 a R$ 680.