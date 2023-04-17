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Recuperada

Ana Maria retorna ao "Mais Você" e se emociona: "Saudade resume tudo o que senti"

Apresentadora estava afastada da atração diária após realizar uma cirurgia de varizes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 15:06

Ana Maria Braga retornou ao
Ana Maria Braga retornou ao "Mais Você" nesta segunda (17) Crédito: Reprodução/Rede Globo
Ana Maria Braga retornou ao "Mais Você" nesta segunda-feira, 17, após ficar afastada das telinhas desde o dia 24 de março para realizar uma cirurgia de varizes. Emocionada, a apresentadora agradeceu todo carinho e apoio da sua equipe e também dos fãs.
"Tive muito tempo para pensar na vida, nas pessoas e aí volta aquela minha frase que passei a usar depois de um perrengue: 'Que bom! Estamos aqui mais um dia! O que posso fazer mais um dia?'", disse na abertura do programa que recebeu a psicóloga Sarah Aline, a 15ª eliminada do "BBB 23", no Café com o Eliminado.
"Na língua portuguesa há uma palavra que não existe em outra língua: saudade. Saudade resume tudo o que senti de vocês aí de casa, de toda minha equipe. Saudade mesmo", completou com a voz embargada, afirmando que está na fase final de recuperação e "pronta para o mundo".
Ana Maria comemorou 74 anos no último dia 1º de abril e foi recebida com uma festa e presentes feitos pela equipe do programa. O seu retorno foi compartilhado em um vídeo em seu perfil do Instagram. Nos comentários, diversos outros colegas de profissão e o público ficaram contentes com o retorno da comandante.
Enquanto esteve ausente, o programa matinal foi comandado por Talitha Moretti e Fabrício Battaglini.

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