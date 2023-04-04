Ana Maria Braga adia retorno para o "Mais Você"; entenda

Ana Maria Braga se recupera de uma cirurgia de varizes Crédito: Instagram @anamariabragaoficial

A apresentadora global Ana Maria Braga, 74 anos, anunciou nesta segunda-feira, 3, que ficará mais um tempinho longe do Mais Você.

Afastada das telinhas desde o dia 24 de março para realizar uma cirurgia de varizes, Ana usou as redes sociais para fazer o comunicado e agradecer o carinho e mensagens de amor que tem recebido dos fãs.

"Vou precisar ficar mais uns dias de repouso", dizia um trecho da mensagem. Por orientação médica, Ana Maria deve ficar mais um tempo em sua residência. "Ficarei aqui em casa, obediente, ouvindo meus médicos (sob protesto)", continuou.