Irmão de Virginia é casado há 5 anos nos EUA com outra mulher Crédito: Instagram/@williampgus

A polêmica envolvendo William Gusmão, irmão da influenciadora Virgínia Fonseca, ganha mais um capítulo. Após ser flagrado traindo sua mulher grávida (a influenciadora Mellody Barreto) em uma festa em Goiânia, ele foi desmascarado por sua suposta cunhada. Tecia Coelho revelou durante uma live de Márcia Goldschmidt, no YouTube, que o diretor financeiro é casado há cinco anos com sua irmã Tania Aparecida, de 52 anos.

Tecia disse que Tania e William estariam juntos há 15 anos, sendo que sua irmã ainda mora nos EUA. Ela chegou a mostrar um documento de certificado de casamento americano. A informação foi confirmada pelo próprio empresário, que acompanhava a transmissão e disse que é casado no papel com Tania, mas que eles estão separados fisicamente há mais de um ano.

Em entrevista à apresentadora, segundo a irmã, Tania precisou ser internada em um hospital após saber que William estaria casado e esperando um filho no Brasil — e sendo acusado de importunação sexual (mais detalhes logo abaixo). Durante a participação na live, a irmã de Tania ainda revelou que essa não é a primeira vez que William se relaciona com outra mulher no Brasil.

Assim que aceitou o convite para entrar na live, William disse que foi pressionado a se casar com Tania já que ele tinha cidadania americana e ela estava ilegalmente no país. A mãe do empresário e de Virginia, Margareth Simões, também acompanhou a transmissão e chegou a indagar, nos comentários, o que a irmã de Tania "queria com isso".

B.O ABERTO

Lilly Martins, a mulher que William Gusmão foi flagrado beijando na festa em Goiânia, no sábado (1º), contou à coluna Leo Dias que foi registrar um boletim de ocorrência contra o irmão da influenciadora Virginia Fonseca por importunação sexual. Segundo publicado pelo jornalista, na ocasião, ela foi surpreendida quando chegou na delegacia e soube que o nome do empresário não consta no banco de dados.

Mesmo assim, ela informou ao colunista que conseguiu registrar o BO ainda que o nome de William constasse como inexistente. No documento, ao qual a coluna obteve acesso, Lilly registrou que não permitiu que o irmão de Virginia a beijasse e que ele ficou andando atrás dela durante a festa.