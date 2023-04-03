Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bombou nas redes

Atriz de Chiquititas entra para OnlyFans e faz ensaio com uniforme da novela

Em seu perfil no Instagram, Renata Del Bianco divulgou uma prévia das fotos publicadas na plataforma adulta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 17:44

Atriz de 'Chiquititas', Renata Del Bianco entra para OnlyFans e faz ensaio com uniforme da novela
Atriz de 'Chiquititas', Renata Del Bianco entra para OnlyFans e faz ensaio com uniforme da novela Crédito: Instagram/@renatabdb
A atriz Renata Del Bianco, que participou da primeira versão brasileira de Chiquititas, vestiu o uniforme da órfã Vivi mais uma vez, mas não foi para um remake do sucesso do fim da década de 1990.
Na última sexta (31), pelo Instagram, a atriz e médica veterinária divulgou seu perfil no OnlyFans, promovendo uma prévia de um ensaio que fez com o figurino da personagem.
Nas publicações, Renata arrumou o cabelo com "maria-chiquinhas" e vestiu o tradicional uniforme xadrez. O ensaio completo pode ser conferido pelos assinantes da plataforma que comercializa de conteúdos adultos.
"Olhando no fundo dos seus olhos porque eu sei exatamente o que você sentiu quando viu esse uniforme", escreveu a desinibida moça.
Com a repercussão, internautas se dividiram entre elogiar e criticar o ensaio. Enquanto uns acharam que é uma forma de homenagear a personagem, outros questionaram se não era uma maneira de erotizar um personagem infantil. 
"Ah, se as crianças de hoje em dia soubessem qual o significado dessa foto. Essa foto não fala, ela grita, grita muita coisa. Quanto amor, meu Deus. Tenho orgulho de ser da geração Chiquititas 1997", escreveu um seguidor.
"Se passar Chiquititas antiga, como explicar para as crianças que a Vivi está vestida assim... Complicado", comentou outra internauta.
Até o momento, o perfil de Renata no OnlyFans já conta com 20 postagens. Para acessar o conteúdo completo da atriz, é necessário pagar cerca de US$ 30, algo em torno de R$ 152 no câmbio desta segunda-feira (3). 

Veja Também

Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila disputam o 12º Paredão do 'BBB 23'

Bianca Andrade anuncia cirurgia e decide se afastar das redes sociais

Igor Rickli usa 'coleira' com nome de Aline Wirley e celebra liderança no BBB 23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados