Atriz de Chiquititas entra para OnlyFans e faz ensaio com uniforme da novela

Atriz de 'Chiquititas', Renata Del Bianco entra para OnlyFans e faz ensaio com uniforme da novela Crédito: Instagram/@renatabdb

A atriz Renata Del Bianco, que participou da primeira versão brasileira de Chiquititas, vestiu o uniforme da órfã Vivi mais uma vez, mas não foi para um remake do sucesso do fim da década de 1990.

Na última sexta (31), pelo Instagram, a atriz e médica veterinária divulgou seu perfil no OnlyFans, promovendo uma prévia de um ensaio que fez com o figurino da personagem.

Nas publicações, Renata arrumou o cabelo com "maria-chiquinhas" e vestiu o tradicional uniforme xadrez. O ensaio completo pode ser conferido pelos assinantes da plataforma que comercializa de conteúdos adultos.

"Olhando no fundo dos seus olhos porque eu sei exatamente o que você sentiu quando viu esse uniforme", escreveu a desinibida moça.

Com a repercussão, internautas se dividiram entre elogiar e criticar o ensaio. Enquanto uns acharam que é uma forma de homenagear a personagem, outros questionaram se não era uma maneira de erotizar um personagem infantil.

"Ah, se as crianças de hoje em dia soubessem qual o significado dessa foto. Essa foto não fala, ela grita, grita muita coisa. Quanto amor, meu Deus. Tenho orgulho de ser da geração Chiquititas 1997", escreveu um seguidor.

"Se passar Chiquititas antiga, como explicar para as crianças que a Vivi está vestida assim... Complicado", comentou outra internauta.