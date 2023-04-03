Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila disputam o 12° Paredão do 'BBB 23'
Vote para ficar

Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila disputam o 12° Paredão do 'BBB 23'

Cezar Black também chegou a ser mandado para a berlinda, mas conseguiu se salvar ao vencer a prova Bate-Volta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 08:45

BBB 23: Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila disputam o 12º Paredão
BBB 23: Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila disputam o 12º Paredão Crédito: Rede BBB
O décimo segundo Paredão do Big Brother Brasil 23 está formado. Na noite deste domingo, 2, Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila foram as escolhidas para disputar a permanência na casa mais vigiada do Brasil.
A formação do Paredão começou com o apresentador Tadeu Schmidt informado a Sarah Aline que ela estava imune por causa do Poder Curinga. Logo em seguida, a dupla de Anjo, Larissa e Amanda, também decidiu por imunizar Bruna Griphao.
Iniciada a votação, a líder Aline Wirley foi a primeira a votar. A sister indicou Domitila Barros para a berlinda. "Sempre achei o jogo dela duvidoso, ela sempre falou muito. Ela fazia menos do que falava... isso reafirma ainda mais o que eu estava sentindo", justificou.
Em seguida foi a vez da votação da casa. Os brothers escolheram Amanda e Larissa. No entanto, Tadeu Schmidt informou que as meninas emparedadas pela casa poderiam dar uma imunidade relâmpago. Larissa deu imunidade relâmpago para o Ricardo; Amanda para Fred Nicácio.
Emparedados pela dinâmica do Resta 2, Cezar Black e Marvvila foram disputar a prova Bate-Volta junto com Larissa e Amanda. O enfermeiro levou a melhor na dinâmica e escapou do Paredão.
Conhecidos os emparedados da semana, o público agora precisa votar em quem quer ver fora do BBB 23: Amanda, Domitila Barros, Larissa ou Marvvila. A decisão será anunciada na edição de terça-feira, 4.

Veja Também

Igor Rickli usa 'coleira' com nome de Aline Wirley e celebra liderança no BBB 23

Lexa se pronuncia pela primeira vez sobre rumores de separação de Mc Guimê

Ivete Sangalo visita Lore e Leo Santana e funcionária passa mal de emoção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados