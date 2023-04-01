Lexa se pronuncia pela primeira vez sobre rumores de separação de Mc Guimê

A cantora Lexa chegou da viagem para Amsterdã, na Holanda, onde aproveitou o aniversário de Anitta. Assim que desembarcou no Brasil, a cantora viu a internet comentando sobre o suposto fim de seu casamento com MC Guimê.
Em sua conta no Twitter, a artista fez questão de se pronunciar sobre o suposto fim do casamento. “Oi galera, cheguei no Brasil e estou vendo várias notas sobre mim, acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso”, escreveu ela.
O pronunciamento veio após uma série de publicações de portais que afirmavam que a cantora já teria comunicado ao ex-BBB que deseja se separar.
Ainda na sexta-feira, MC Guimê fez uma publicação enigmática em seu Instagram, após apagar quase todas as postagens da rede social e substituir sua foto de perfil por um emoji de coração machucado.