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Lexa se pronuncia pela primeira vez sobre rumores de separação de Mc Guimê

Após viagem para Amsterdã, a cantora viu a internet comentando sobre o suposto fim de seu casamento com MC Guimê
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 12:51

Lexa reage e diverte a internet ao ver Guimê de cueca branca
Lexa e Guimê: rumores de separação Crédito: Instagram/@lexa
A cantora Lexa chegou da viagem para Amsterdã, na Holanda, onde aproveitou o aniversário de Anitta. Assim que desembarcou no Brasil, a cantora viu a internet comentando sobre o suposto fim de seu casamento com MC Guimê.
Recentemente, Mc Guimê foi eliminado do “Big Brother Brasil 23“, após ser acusado de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez.
Em sua conta no Twitter, a artista fez questão de se pronunciar sobre o suposto fim do casamento. “Oi galera, cheguei no Brasil e estou vendo várias notas sobre mim, acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso”, escreveu ela.
O pronunciamento veio após uma série de publicações de portais que afirmavam que a cantora já teria comunicado ao ex-BBB que deseja se separar. 
Ainda na sexta-feira, MC Guimê fez uma publicação enigmática em seu Instagram, após apagar quase todas as postagens da rede social e substituir sua foto de perfil por um emoji de coração machucado.

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