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De novo: crianças de Uganda dançam 'Fica Amor' de Alemão do Forró; veja vídeo

Grupo de dança de crianças ugandeses bombou no Instagram com coreografia ao som do cantor capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 09:46

Crianças de Uganda dançam música de Alemão do Forró
Crianças de Uganda dançam música de Alemão do Forró Crédito: Reprodução @ Hypersborntalented
A música do Alemão do Forró caiu no gosto das crianças de Uganda, na África. Novamente um grupo de crianças dançou, com passos coreografados, o hit "Fica Amor". 
Nesta semana, o vídeo foi compartilhado no perfil Hypers born talented no Instagram. O grupo Wakiso Dance Kids Foundation, formado por órfãos ugandenses, já tinha mostrado a música pro mundo e viralizado no TikTok alcançando mais de 2,8 milhões de visualizações.
O vídeo compartilhado no Instagram, com seis crianças dançando em passos sincronizados o ritmo da música, já teve  mais de 40 mil curtidas. Alemão do Forró, claro, comentou a publicação. "Estou muito feliz com as crianças dançando nossa música. Que Deus abençoe todos vocês, um grande abraço aqui do Brasil. Valeeeeeu e Fica Amor", escreveu. 
Os internautas também comentaram a performance das crianças. "Alemão, chega aqui rapidinho, a gente precisa aprender a coreografia", disse um. "Mentira que eles meteram um Alemão do Forró? Dou conta não", disse outra seguidora. 

SONHO

Na última semana o cantor já havia compartilhado um outro grupo de crianças dançando sua música. Em contato com 'HZ', Alemão do Forró contou que mandou mensagem para o grupo pelas redes sociais para agradecer e que acabou sendo surpreendido quando as crianças disseram que sonham em um dia dançar em um show do artista.
"Várias pessoas me marcaram nas redes sociais, eu procurei saber e fiquei mais encantado ainda. A felicidade para o artista é a galera curtir a música, dançar. Eu agradeci, eles falaram que gostaram demais, que é um prazer dançar a minha música e disseram que um dia, se Deus quiser, querem dançar no meu show", compartilhou.
Prestes a começar a quinta turnê pelos Estados Unidos, Alemão acredita que o ritmo contagiante e os temas de suas músicas é que fazem com que o forró nascido em Linhares, no Norte do Estado, encante tantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo.
"É muito louco como a música atravessa oceano, atravessa tudo. Sou capixaba de Linhares, mas já tem alguns anos que minha música já passou além. Acho que o segredo é o ritmo dançante, músicas alegres, com tema popular. A música é boa mas com eles ficou melhor ainda", ressaltou.

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