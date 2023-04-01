De novo: crianças de Uganda dançam 'Fica Amor' de Alemão do Forró; veja vídeo

Crianças de Uganda dançam música de Alemão do Forró Crédito: Reprodução @ Hypersborntalented

A música do Alemão do Forró caiu no gosto das crianças de Uganda, na África. Novamente um grupo de crianças dançou, com passos coreografados, o hit "Fica Amor".

O vídeo compartilhado no Instagram, com seis crianças dançando em passos sincronizados o ritmo da música, já teve mais de 40 mil curtidas. Alemão do Forró, claro, comentou a publicação. "Estou muito feliz com as crianças dançando nossa música. Que Deus abençoe todos vocês, um grande abraço aqui do Brasil. Valeeeeeu e Fica Amor", escreveu.

Os internautas também comentaram a performance das crianças. "Alemão, chega aqui rapidinho, a gente precisa aprender a coreografia", disse um. "Mentira que eles meteram um Alemão do Forró? Dou conta não", disse outra seguidora.

SONHO

Na última semana o cantor já havia compartilhado um outro grupo de crianças dançando sua música. Em contato com 'HZ', Alemão do Forró contou que mandou mensagem para o grupo pelas redes sociais para agradecer e que acabou sendo surpreendido quando as crianças disseram que sonham em um dia dançar em um show do artista.

"Várias pessoas me marcaram nas redes sociais, eu procurei saber e fiquei mais encantado ainda. A felicidade para o artista é a galera curtir a música, dançar. Eu agradeci, eles falaram que gostaram demais, que é um prazer dançar a minha música e disseram que um dia, se Deus quiser, querem dançar no meu show", compartilhou.

Prestes a começar a quinta turnê pelos Estados Unidos, Alemão acredita que o ritmo contagiante e os temas de suas músicas é que fazem com que o forró nascido em Linhares, no Norte do Estado, encante tantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo.