Budah assina contrato com a Universal Music: "Momento de entregar coisas grandiosas"

Budah assina contrato com a Universal Music Crédito: Divulgação

Os mais de 1 milhão e meio de ouvintes mensais que Budah acumula nas plataformas de streaming não mensuram todo o talento da cantora capixaba. O trabalho que começou com as batalhas de rap em Cariacica e lançamentos de forma independente há cinco anos permitiu que ela alcançasse seu maior sonho profissional nesta semana: assinar com uma grande gravadora.

Em uma nova fase, agora com contrato com a Universal Music Brasil, a rapper acredita que "é o momento de entregar coisas grandiosas" para os seus fãs. Com um anúncio no Instagram, Budah compartilhou esta conquista e os sentimentos envolvidos. "São vários mix de sentimentos agora…alívio, confiança, conforto, amor e acolhimento", escreveu.

Para ela, todo o esforço da sua trajetória nestes últimos anos valeram a pena. "Eu estou bem orgulhosa, realizada e segura! Eu amo dizer agora que faço parte da maior gravadora do mundo", compartilhou.

Em 2017, Budah começou a se aventurar oficialmente na música, com o lançamento de faixas de forma independentes. O mais marcante deles foi "Licor", que já passou de 1,2 milhões de visualizações no YouTube, música que representa um divisor de águas para a artista.

"Ele mostra onde a gente conseguiu chegar com poucos recursos e sem dúvidas é o que eu mais tenho apego por toda a história de como a gente fez ele acontecer", contou.

Os planos para 2023 envolvem um planejamento construído com a nova gravadora. Mas, para saber exatamente o que vai vir, resta esperar o momento certo. Mesmo com a pressão dos que clamam por lançamentos e álbuns, a cantora diz que vai respeitar o tempo de seu processo criativo.

"Eu nunca consegui trabalhar sob pressão, eu odeio! Um pedido meu pra gravadora, inclusive, foi ter esse tempo de criar as coisas e o conceito (...) Eu gosto de ter o meu dia só no estúdio, gosto de experimentar, gosto de criar com calma, voltar no outro dia e terminar. Meu processo é assim e sempre deu certo", disse.

Em conversa com HZ, Budah falou mais sobre a oportunidade e como foi chegar até aqui. Confira: