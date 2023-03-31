Budah assina contrato com a Universal Music: "Momento de entregar coisas grandiosas"

Os mais de 1 milhão e meio de ouvintes mensais que Budah acumula nas plataformas de streaming não mensuram todo o talento da cantora capixaba. O trabalho que começou com as batalhas de rap em Cariacica e lançamentos de forma independente há cinco anos permitiu que ela alcançasse seu maior sonho profissional nesta semana: assinar com uma grande gravadora.
Em uma nova fase, agora com contrato com a Universal Music Brasil, a rapper acredita que "é o momento de entregar coisas grandiosas" para os seus fãs. Com um anúncio no Instagram, Budah compartilhou esta conquista e os sentimentos envolvidos. "São vários mix de sentimentos agora…alívio, confiança, conforto, amor e acolhimento", escreveu.
Para ela, todo o esforço da sua trajetória nestes últimos anos valeram a pena. "Eu estou bem orgulhosa, realizada e segura! Eu amo dizer agora que faço parte da maior gravadora do mundo", compartilhou.
Em 2017, Budah começou a se aventurar oficialmente na música, com o lançamento de faixas de forma independentes. O mais marcante deles foi "Licor", que já passou de 1,2 milhões de visualizações no YouTube, música que representa um divisor de águas para a artista.
"Ele mostra onde a gente conseguiu chegar com poucos recursos e sem dúvidas é o que eu mais tenho apego por toda a história de como a gente fez ele acontecer", contou.
Os planos para 2023 envolvem um planejamento construído com a nova gravadora. Mas, para saber exatamente o que vai vir, resta esperar o momento certo. Mesmo com a pressão dos que clamam por lançamentos e álbuns, a cantora diz que vai respeitar o tempo de seu processo criativo.
"Eu nunca consegui trabalhar sob pressão, eu odeio! Um pedido meu pra gravadora, inclusive, foi ter esse tempo de criar as coisas e o conceito (...) Eu gosto de ter o meu dia só no estúdio, gosto de experimentar, gosto de criar com calma, voltar no outro dia e terminar. Meu processo é assim e sempre deu certo", disse.
Em conversa com HZ, Budah falou mais sobre a oportunidade e como foi chegar até aqui. Confira:
Pode contar como esse convite para se juntar à Universal aconteceu?
Eu já tinha relação com alguns artistas da Universal e já fiz alguns trabalhos em conjunto com eles. Então acredito que eles tenham tido algum interesse partindo daí. Desde 2022, a gente vem conversando para ajustar a melhor forma de começar os trabalhos e, finalmente, pudemos concluir a assinatura do contrato. Para ser sincera, eu não me via agora em uma gravadora tão grande quanto a Universal, mas acho que isso também vem de uma insegurança de não me enxergar tão grande quanto eu sou. Eles me fizeram abrir os olhos pra isso. Acho que é o momento de entregar coisas grandiosas pros meus fãs.
Como você está se sentindo neste momento? Qual a sensação de poder dizer que é uma artista da Universal Music?
Eu estou bem orgulhosa, realizada e segura! Eu amo dizer agora que faço parte da maior gravadora do mundo. É um passo muito grande até aqui. Ver que meu esforço valeu a pena, é muito gratificante.
Como a Budah, que começou a cantar profissionalmente há 5 anos, se sentiria? O que você diria a ela se tivesse oportunidade?
Eu diria pra continuar acreditando e que ela nasceu pra fazer isso! Antes de focar totalmente na música, eu já tive outros empregos e nunca consegui me apegar ou ficar por muito tempo neles. Eu sempre voltava pro estúdio! Então, eu diria pra ela exatamente o que ela fez: estude, se esforce e seja paciente, seu dia vai chegar!
O que essa assinatura de contrato representa para você?
Tudo! Acho que todo artista sonha em dar grandes saltos na carreira e ter segurança de entregar um bom trabalho pra quem o admira. É exatamente o que vamos fazer agora!
Tive a oportunidade de conversar com o VK Mac, que também assinou a distribuição dos trabalhos com a Universal. Ele disse que um momento como esse não é a linha de chegada, mas o começo para realizar outros sonhos. A assinatura deste contrato é tudo o que você sempre quis ou tem mais coisas que você deseja alcançar?
Dar esse salto, sim, é tudo que eu sempre quis! Quando eu visitei a Universal e percebi como ela funciona, eu percebi que era o que eu precisava. Ver todas aquelas pessoas trabalhando para o meu trabalho dar certo, é muito louco! São muitas pessoas focadas em realizar o meu sonho! Isso é insano! Mas eu sempre trabalhei pra chegar nesse lugar e nunca duvidei de que eu conseguiria. Eu quero poder transitar entre muitos estilos sem perder nada da minha identidade musical. Seria muito legal fazer essa conexão com os artistas de lá também. Quero me arriscar nisso!
Falando da sua trajetória, como você começou no R&B e no rap e por que se identificou cantando esses gêneros?
Sempre que eu chegava da escola, eu ia direto ligar a TV pra ver os clipes de hip hop que passavam na época. Era a única forma de ouvir música já que, lá em casa, a gente não tinha internet. Na rádio, eram momentos específicos e eu não podia escolher. Eu nunca escolhi o rap ou o R&B, mas desde sempre fui influenciada pela black music. Acho que tem muito a ver com a minha ancestralidade, o jeito que eu gosto de cantar, de me vestir, o estilo casa muito com a minha personalidade. Então não tinha muito como fugir.
O que você costuma colocar nas suas músicas? São experiências pessoais ou há alguma mensagem específica?
Eu sempre escrevo sobre coisas que eu já passei, relacionamentos que eu tive, paixões pequenas e intensas, coisas que todo mundo passa na vida amorosa. Não só a parte romântica, mas o lado ruim do amor também. Acho que toda música tem uma mensagem, mesmo ela sendo de amor. A galera se identifica muito, principalmente as mulheres. Eu falo de uma relação onde as vivências são pretas. Então, eu sempre recebo mensagens de superação vindas dos meus fãs ou de alguma letra que eu cantei em que a pessoa conseguiu sair de uma relação ruim ou se tornou mais forte porque ouviu e conseguiu enfrentar. Claro que a música romântica sempre é tema de algum relacionamento deles, isso é muito legal!
Qual trabalho até o momento te deixa mais orgulhosa?
Licor é um divisor de águas na minha carreira, eu tenho muito orgulho do que eu e os meus amigos fizemos. Ele mostra onde a gente conseguiu chegar com poucos recursos. Sem dúvidas é a canção que eu mais tenho apego por toda a história de como a gente fez ele acontecer.
Essa nova etapa muda de alguma maneira os trabalhos que já conhecemos?
Não! Acho que eu sempre vou ser eu mesma em tudo! Seja em outro gênero ou qualquer coisa do tipo, eu não consigo não ser eu. Só acho que eu não mostrei tudo que eu posso fazer ainda e talvez isso surpreenda as pessoas.