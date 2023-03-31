Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No final de semana

Fim de semana com baladas, rolês para a criançada e exposição de dinossauros no ES

Programação de sexta (31/03) a domingo (2/04) inclui rodas de samba, feira de adoção de pets e muita música
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 31 de Março de 2023 às 11:46

Rolês para a criançada, exposição de dinossauros e peças de teatro no ES
Rolês para a criançada, exposição de dinossauros e peças de teatro no ES Crédito: Divulgação
A sexta-feira chegou e, com ela, muita programação boa para o final de semana no Espírito Santo! Os destaques, desta vez, são para as opções de rolês para a criançada nos shoppings, exposição com réplicas de dinossauros em tamanho real e peças de teatro.
O sextou será animado com sets variados nas baladas de Vitória, música ao vivo em restaurantes e espetáculo especial sobre o reflexo do corpo negro.
Já o sábado (1º) conta com muita opção de pequenos shows musicais, muitos DJs pela Grande Vitória, recreação infantil e orquestra. O domingo (2), mais calmo, terá teatro e espetáculos.
Confira a programação completa:

SEXTA (31/03)

  • RICARDO BRASIL (SAMBA E PAGODE)
  • QUANDO: Sexta (31/03), a partir das 18h
  • ONDE: Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória - ES, 29015-100
  • MPB NA CURVA
  • Com Luiza Dutra
  • QUANDO: Sexta (31/03), a partir das 18h
  • ONDE: Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-425
  • COUVERT ARTÍSTICO: A casa não cobra
  • SEXTA JAZZ
  • Com Daria Obraztsova, Dânil Júnio e Tiago Veloso
  • QUANDO: Sexta (31/03), das 19h às 23h
  • ONDE: A OCA - R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória - ES, 29016-095
  • ENTRADA: Reservas limitadas, antecipadas no número (27) 98825-6714
  • COUVERT ARTÍSTICO: R$ 8
  • ESPETÁCULO ABEBÉ
  • O Reflexo do Corpo Preto nos 30 anos do Grupo de Dança Afro NegraÔ
  • QUANDO: Sexta (31/03), às 19h30
  • ONDE: Má Companhia - R. Prof. Baltazar, 152 - Centro, Vitória - ES, 29015-180
  • ENTRADA: Gratuita, com retirada dos ingressos 30 min antes.
  • ORIENTAÇÕES: Ir vestido de branco ou amarelo
  • LEO SAMBA CONVIDA NANDINHO E GRUPO 360º
  • QUANDO: Sexta (31/03), a partir das 20h30
  • ONDE: Bartuque Vix - R. José Cassiano dos Santos, 69 - Fradinhos, Vitória - ES, 29043-160
  • INGRESSOS: Entrada franca até 23h
  • FESTA DE 175 ANOS DE ARACRUZ
  • Com Rádio Rock S/A, Os Carreteiros e Bonde Sertanejo
  • QUANDO: Sexta (31/03), abertura oficial às 20h30
  • ONDE: Parque de Exposições de Aracruz
  • KAOS (Pop, rock, pagode, indie, cate cabelo e electro)
  • Com DJs Fernando, Love, Carol Sessa, Paraguassu e Mike
  • QUANDO: Sexta (31/03), das 22h às 4h
  • ONDE: Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 30, disponíveis na portaria. Os 50 primeiros entram de graça
  • INFLAÇÃO (Pop, retrô, electro e bagaceira)
  • Com DJs Bikiwi, Dalton, Tallyson e Tiago B
  • QUANDO: Sexta (31/03), das 23h às 5h
  • ONDE: Bolt - Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 25, disponíveis na portaria. Os 50 primeiros entram de graça
  • SANTA SEXTA
  • Com Gustavo o Brabo, Edin, Dodo, Cariello, Lukão e Luuh
  • QUANDO: sexta (31/03), a partir das 22h
  • ONDE: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Superticket
  • GORDINHO SAMBÃO
  • Com Sué, Pagode e Cia e DJ Enzo Santos
  • QUANDO: sexta (31/03), a partir das 21h
  • ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • INGRESSOS: pista liberada a noite toda
  • SEXTA DELAS
  • Com Rodrigo Balla, Simplicidade do Samba e DJ
  • QUANDO: sexta (31/03), a partir das 22h
  • ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
  • INGRESSOS: pista livre para mulheres até 0h. Após este horário o valor não foi informado
  • SEM FESTA NÃO VIVO
  • Com D'Bem com a Vida, Pagolance, Junin da BR, DJ RD de VV
  • QUANDO: sexta (31/03), a partir das 20h
  • ONDE: Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 20, à venda no site Superticket

SÁBADO (1º/04)

  • FEIRA DE ADOÇÃO PET
  • QUANDO: Sábado (1º/04), às 10h
  • ONDE: Shopping Moxuara, piso L1
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA DE 175 ANOS DE ARACRUZ
  • Com Wandinho, Ton Oliver, Elton Fagunds, Evandro e Rainery e Isarel Novaes
  • QUANDO: Sábado (1º/04), a partir das 15h
  • ONDE: Parque de Exposições de Aracruz
  • PAGODE DO EMBRAZA
  • Com D'Bem com a Vida; Samba Crioulo, Dhiego Viana e Léo Pereira
  • QUANDO: sábado (1º/04), a partir das 20h
  • ONDE: Embraza - Av. Mário Gurgel, Jardim América, Cariacica
  • INGRESSOS: Não informado
  • GORDINHO SAMBÃO
  • Com Maycon Sarmento, Pagode e Cia e DJ Kayonavoz
  • QUANDO: sábado (1º/04), a partir das 20h
  • ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • INGRESSOS: pista liberada a noite toda
  • FESTA DA MENTIRA
  • Com Jefinho Faraó, D'Moleque, Nesse Clima e DJ Laion
  • QUANDO: sábado (1º/04), a partir das 22h
  • ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
  • INGRESSOS: pista liberada até 0h. O valor após este horário não foi informado
  • AQUARELA DO BRASIL (Samba, Bossa Nova e MPB)
  • Com Márcia Chagas e Victor Humberto
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 12h às 18h
  • ONDE: A OCA - R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória - ES, 29016-095
  • ENTRADA: Reservas limitadas, antecipadas no número (27) 98825-6714
  • COUVERT ARTÍSTICO: R$ 8
  • SOM  NO PRAIA
  • Show ao vivo com Gil Amorim
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 13h às 15h
  • ONDE: Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa
  • ENTRADA: Gratuita
  • POP & BRASILIDADES
  • Com Marcus Paulo
  • QUANDO: Sábado (1º/04), a partir das 18h
  • ONDE: Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-425
  • COUVERT ARTÍSTICO: A casa não cobra
  • DIVERSÃO NA PRAÇA
  • Recreação infantil com brincadeiras e oficinas
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 17h às 20h
  • ONDE: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
  • ENTRADA: Gratuita
  • ATRAÇÕES: Oficina de ovinho de Páscoa; Pula-pula; Cantinho do bebê; Siga as pegadas; Toca do coelho; O salto do coelhinho; Coelhinho sai da toca.
  • RODA DE SAMBA JR + PEDALASAMBA
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 17h às 23h30
  • ONDE: Mãe Joana Botequim - R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória - ES, 29090-070, Brasil
  • INGRESSOS: Inteira por R$ 50 | Meia por R$ 25. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • FESTA BAILE DO CAÔ ( Samba, axé retrô e pagode retrô)
  • Com Vitor Ramos
  • QUANDO: Sábado (1º/04), a partir das 18h
  • ONDE: Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória - ES, 29015-100
  • JANTAR COM MPB
  • Com Gil Amorim
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 19h às 23h
  • ONDE: A OCA - R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória - ES, 29016-095
  • ENTRADA: Reservas limitadas, antecipadas no número (27) 98825-6714
  • COUVERT ARTÍSTICO: R$ 8
  • TÁ EM CASA
  • Com transmissão do Fla x Flu; Luuh, Sanbarei, Sheep; Beleite e Pagode e cia
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 19h às 3h
  • ONDE: Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-460, Brasil
  • INGRESSOS: Inteira por R$ 60 |Meia por R$ 30. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • ESPETÁCULO ABEBÉ
  • O Reflexo do Corpo Preto nos 30 anos do Grupo de Dança Afro NegraÔ
  • QUANDO: Sábado (1º/04),  às 19h30
  • ONDE: Má Companhia - R. Prof. Baltazar, 152 - Centro, Vitória - ES, 29015-180
  • ENTRADA: Gratuita, com retirada dos ingressos 30 min antes.
  • ORIENTAÇÕES: Ir vestido de branco ou amarelo
  • JUNINHO THYBAU E AXEL FERNANDEZ
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 19h30
  • ONDE: Bartuque Vix - R. José Cassiano dos Santos, 69 - Fradinhos, Vitória - ES, 29043-160
  • INGRESSOS: Setor único por R$ 15. Disponíveis no site da On Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • CORDAS CANTOS E ENCANTOS
  • Com Orquestra de Violões Bom Pastor
  • QUANDO: Sábado (1º/04),  às 19h30
  • ONDE: Casa da Música Sônia Cabral, R. São Gonçalo - Centro, Vitória
  • INGRESSOS: Inteira por R$ 70 e meia por R$ 35, disponíveis na bilheteria do teatro
  • MÚSICA NO PÁTIO
  • Show ao vivo com SambADM
  • QUANDO: Sábado (1º/04), às 20h
  • ONDE: Pátio do Shopping Mestre Álvaro
  • ENTRADA: Gratuita
  • VERDINHO - O RETORNO
  • Com Mateus Matos e Murilo, Grupo Samba On e Dj Boka
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 22h às 5h
  • ONDE: Verdinho Bar Universitário - Cachoeiro de Itapemirim - ES, Brasil
  • INGRESSOS: Geral por R$ 30. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • VEM PRA REVOADA
  • Com Rubiano Risso e DJ RN du SD
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 22h às 4h
  • ONDE: Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha, ES, 29780-000, Brasil
  • INGRESSOS: Geral por R$ 20. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • FESTA DO SINAL
  • Com Igor Silva, Estrella, Mesquita de NV e Lindão
  • QUANDO: Sábado (1º/04), a partir das 22h
  • ONDE: Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina - ES, 29709-105
  • INGRESSOS: Geral por R$ 30. Disponíveis na internet
  • PREPARA (Pop BR, funk, reggaeton, electro e Anitta)
  • Com DJs Scardua, Temponi, Moreno Loss, Rafa Sguerçoni, Luke e Anitta Mann
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 22h às 4h
  • ONDE: Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 40, disponíveis na portaria
  • PRIVACY
  • Com DJs Cariello, Koreia, Lukão, Km, Belucio e Junin da BR
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 22h30 às 7h
  • ONDE: Bar da Copa - R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-460, Brasil
  • INGRESSOS: Inteira por R$ 30 | Meia por R$ 15. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • BASE NA PINK
  • Com DJs Gustavo O Brabo, Cariello, Lukão, Edin, Álice e VK
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 23h às 6h
  • ONDE: Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-740, Brasil
  • INGRESSOS: De R$ 40 (Meia Pista) a R$ 140 (Espaço Monster). Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • MDNSS (Deep House, house e techno)
  • Com DJs Garreto, Dani B, Marilds e Sonheco
  • QUANDO: Sábado (1º/04), das 23h às 5h
  • ONDE: Bolt - Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 30, disponíveis na portaria
  • THE FUNK IN CHÁCARA
  • Com DJ Tedson, DJ Kauan Sheik, DJ RD da 028 e Derk
  • QUANDO: Sábado (1º/04), às 00h
  • ONDE: Chácara Clube, R. Antônio Rodrigues de Oliveira - Colina, Alegre - ES, 29500-000, Brasil
  • INGRESSOS: Geral Inteira (1º lote) por R$ 10 | Geral Inteira (2º lote) por R$ 15 | Área VIP (1º lote) por R$ 30 | Área VIP (2º lote) por R$ 35. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência

DOMINGO (02/04)

  • EXPOSIÇÃO MUNDO JURÁSSICO
  • QUANDO: Domingo (2/04), das 10h às 22h. A exposição estará disponível até o dia 30/04
  • ONDE: Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa - Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
  • ENTRADA: Franca 
  • RODA DE SAMBA
  • Com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Jr. e DJ Chocolate
  • QUANDO: domingo (02/04), a partir das 19h
  • ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • INGRESSOS: Pista livre a noite toda
  • EU QUERO É SAMBA
  • QUANDO: Domingo (2/04), das 12h às 17h
  • ONDE: A OCA - R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória - ES, 29016-095
  • ENTRADA: Reservas limitadas, antecipadas no número (27) 98825-6714
  • COUVERT ARTÍSTICO: R$ 8
  • TARDE ENCANTADA
  • Teatro “Alice e o Coelho no País das Maravilhas”
  • QUANDO: Domingo (2/04), sessões às 15h e 16h 
  • ONDE: Shopping Praia da Costa, piso L3
  • ENTRADA: Gratuita
  • DIVERSÃO NO MESTRE - GASTRONOMIA DIVERTIDA
  • Oficina de decoração de decoração de brownie para crianças
  • QUANDO: Domingo (2/04), das 15h às 17h
  • ONDE: Praça de Alimentação (piso L1), Shopping Mestre Álvaro
  • ENTRADA: Gratuita, mas as vagas são limitadas
  • DIVERSÃO NA PRAÇA
  • Recreação infantil com brincadeiras e oficinas
  • QUANDO: Domingo (2/04), das 17h às 20h
  • ONDE: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
  • ENTRADA: Gratuita
  • ATRAÇÕES: Oficina de ovinho de Páscoa; Pula-pula; Cantinho do bebê; Siga as pegadas; Toca do coelho; O salto do coelhinho; Coelhinho sai da toca.
  • ESPETÁCULO 'ERA SOLO QUE ME FALTAVA'
  • QUANDO: Domingo (2/04), às 17h
  • ONDE: Casa da Música Sônia Cabral, Rua São Gonçalo, Centro de Vitória.
  • INGRESSOS: Inteira por R$ 20 e meia por R$ 10, na bilheteria do teatro
  • FESTA DE 175 ANOS DE ARACRUZ
  • Com Kualisom, Marcos Aço Doce, Danny Machado e Mariana Fagundes
  • QUANDO: Domingo (2/04),  a partir das 17h
  • ONDE: Parque de Exposições de Aracruz
  • ESPETÁCULO ABEBÉ
  • O Reflexo do Corpo Preto nos 30 anos do Grupo de Dança Afro NegraÔ
  • QUANDO: Domingo (2/04),  às 19h30
  • ONDE: Má Companhia - R. Prof. Baltazar, 152 - Centro, Vitória - ES, 29015-180
  • ENTRADA: Gratuita, com retirada dos ingressos 30 min antes.
  • ORIENTAÇÕES: Ir vestido de branco ou amarelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados