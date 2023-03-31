Fim de semana com baladas, rolês para a criançada e exposição de dinossauros no ES

A sexta-feira chegou e, com ela, muita programação boa para o final de semana no Espírito Santo! Os destaques, desta vez, são para as opções de rolês para a criançada nos shoppings, exposição com réplicas de dinossauros em tamanho real e peças de teatro.
O sextou será animado com sets variados nas baladas de Vitória, música ao vivo em restaurantes e espetáculo especial sobre o reflexo do corpo negro.
Já o sábado (1º) conta com muita opção de pequenos shows musicais, muitos DJs pela Grande Vitória, recreação infantil e orquestra. O domingo (2), mais calmo, terá teatro e espetáculos.
Confira a programação completa:
SEXTA (31/03)
- RICARDO BRASIL (SAMBA E PAGODE)
- QUANDO: Sexta (31/03), a partir das 18h
- ONDE: Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória - ES, 29015-100
- MPB NA CURVA
- Com Luiza Dutra
- QUANDO: Sexta (31/03), a partir das 18h
- ONDE: Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-425
- COUVERT ARTÍSTICO: A casa não cobra
- SEXTA JAZZ
- Com Daria Obraztsova, Dânil Júnio e Tiago Veloso
- QUANDO: Sexta (31/03), das 19h às 23h
- ONDE: A OCA - R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória - ES, 29016-095
- ENTRADA: Reservas limitadas, antecipadas no número (27) 98825-6714
- COUVERT ARTÍSTICO: R$ 8
- ESPETÁCULO ABEBÉ
- O Reflexo do Corpo Preto nos 30 anos do Grupo de Dança Afro NegraÔ
- QUANDO: Sexta (31/03), às 19h30
- ONDE: Má Companhia - R. Prof. Baltazar, 152 - Centro, Vitória - ES, 29015-180
- ENTRADA: Gratuita, com retirada dos ingressos 30 min antes.
- ORIENTAÇÕES: Ir vestido de branco ou amarelo
- LEO SAMBA CONVIDA NANDINHO E GRUPO 360º
- QUANDO: Sexta (31/03), a partir das 20h30
- ONDE: Bartuque Vix - R. José Cassiano dos Santos, 69 - Fradinhos, Vitória - ES, 29043-160
- INGRESSOS: Entrada franca até 23h
- FESTA DE 175 ANOS DE ARACRUZ
- Com Rádio Rock S/A, Os Carreteiros e Bonde Sertanejo
- QUANDO: Sexta (31/03), abertura oficial às 20h30
- ONDE: Parque de Exposições de Aracruz
- KAOS (Pop, rock, pagode, indie, cate cabelo e electro)
- Com DJs Fernando, Love, Carol Sessa, Paraguassu e Mike
- QUANDO: Sexta (31/03), das 22h às 4h
- ONDE: Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: Por R$ 30, disponíveis na portaria. Os 50 primeiros entram de graça
- INFLAÇÃO (Pop, retrô, electro e bagaceira)
- Com DJs Bikiwi, Dalton, Tallyson e Tiago B
- QUANDO: Sexta (31/03), das 23h às 5h
- ONDE: Bolt - Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: Por R$ 25, disponíveis na portaria. Os 50 primeiros entram de graça
- SANTA SEXTA
- Com Gustavo o Brabo, Edin, Dodo, Cariello, Lukão e Luuh
- QUANDO: sexta (31/03), a partir das 22h
- ONDE: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Superticket
- GORDINHO SAMBÃO
- Com Sué, Pagode e Cia e DJ Enzo Santos
- QUANDO: sexta (31/03), a partir das 21h
- ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
- INGRESSOS: pista liberada a noite toda
- SEXTA DELAS
- Com Rodrigo Balla, Simplicidade do Samba e DJ
- QUANDO: sexta (31/03), a partir das 22h
- ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
- INGRESSOS: pista livre para mulheres até 0h. Após este horário o valor não foi informado
- SEM FESTA NÃO VIVO
- Com D'Bem com a Vida, Pagolance, Junin da BR, DJ RD de VV
- QUANDO: sexta (31/03), a partir das 20h
- ONDE: Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 20, à venda no site Superticket
SÁBADO (1º/04)
- FEIRA DE ADOÇÃO PET
- QUANDO: Sábado (1º/04), às 10h
- ONDE: Shopping Moxuara, piso L1
- ENTRADA: Gratuita
- PÁSCOA NO SHOPPING VITÓRIA
- Com caça aos ovos e atividades para as crianças. Serão distribuídos 200 ovos durante a ação
- QUANDO: sábado (1º/04), das 14h às 20
- ONDE: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória
- Gratuito
- FESTA DE 175 ANOS DE ARACRUZ
- Com Wandinho, Ton Oliver, Elton Fagunds, Evandro e Rainery e Isarel Novaes
- QUANDO: Sábado (1º/04), a partir das 15h
- ONDE: Parque de Exposições de Aracruz
- PAGODE DO EMBRAZA
- Com D'Bem com a Vida; Samba Crioulo, Dhiego Viana e Léo Pereira
- QUANDO: sábado (1º/04), a partir das 20h
- ONDE: Embraza - Av. Mário Gurgel, Jardim América, Cariacica
- INGRESSOS: Não informado
- GORDINHO SAMBÃO
- Com Maycon Sarmento, Pagode e Cia e DJ Kayonavoz
- QUANDO: sábado (1º/04), a partir das 20h
- ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
- INGRESSOS: pista liberada a noite toda
- FESTA DA MENTIRA
- Com Jefinho Faraó, D'Moleque, Nesse Clima e DJ Laion
- QUANDO: sábado (1º/04), a partir das 22h
- ONDE: Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
- INGRESSOS: pista liberada até 0h. O valor após este horário não foi informado
- AQUARELA DO BRASIL (Samba, Bossa Nova e MPB)
- Com Márcia Chagas e Victor Humberto
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 12h às 18h
- ONDE: A OCA - R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória - ES, 29016-095
- ENTRADA: Reservas limitadas, antecipadas no número (27) 98825-6714
- COUVERT ARTÍSTICO: R$ 8
- SOM NO PRAIA
- Show ao vivo com Gil Amorim
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 13h às 15h
- ONDE: Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa
- ENTRADA: Gratuita
- POP & BRASILIDADES
- Com Marcus Paulo
- QUANDO: Sábado (1º/04), a partir das 18h
- ONDE: Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-425
- COUVERT ARTÍSTICO: A casa não cobra
- DIVERSÃO NA PRAÇA
- Recreação infantil com brincadeiras e oficinas
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 17h às 20h
- ONDE: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
- ENTRADA: Gratuita
- ATRAÇÕES: Oficina de ovinho de Páscoa; Pula-pula; Cantinho do bebê; Siga as pegadas; Toca do coelho; O salto do coelhinho; Coelhinho sai da toca.
- RODA DE SAMBA JR + PEDALASAMBA
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 17h às 23h30
- ONDE: Mãe Joana Botequim - R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória - ES, 29090-070, Brasil
- INGRESSOS: Inteira por R$ 50 | Meia por R$ 25. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- FESTA BAILE DO CAÔ ( Samba, axé retrô e pagode retrô)
- Com Vitor Ramos
- QUANDO: Sábado (1º/04), a partir das 18h
- ONDE: Casa de Bamba - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória - ES, 29015-100
- JANTAR COM MPB
- Com Gil Amorim
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 19h às 23h
- ONDE: A OCA - R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória - ES, 29016-095
- ENTRADA: Reservas limitadas, antecipadas no número (27) 98825-6714
- COUVERT ARTÍSTICO: R$ 8
- TÁ EM CASA
- Com transmissão do Fla x Flu; Luuh, Sanbarei, Sheep; Beleite e Pagode e cia
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 19h às 3h
- ONDE: Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-460, Brasil
- INGRESSOS: Inteira por R$ 60 |Meia por R$ 30. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- ESPETÁCULO ABEBÉ
- O Reflexo do Corpo Preto nos 30 anos do Grupo de Dança Afro NegraÔ
- QUANDO: Sábado (1º/04), às 19h30
- ONDE: Má Companhia - R. Prof. Baltazar, 152 - Centro, Vitória - ES, 29015-180
- ENTRADA: Gratuita, com retirada dos ingressos 30 min antes.
- ORIENTAÇÕES: Ir vestido de branco ou amarelo
- JUNINHO THYBAU E AXEL FERNANDEZ
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 19h30
- ONDE: Bartuque Vix - R. José Cassiano dos Santos, 69 - Fradinhos, Vitória - ES, 29043-160
- INGRESSOS: Setor único por R$ 15. Disponíveis no site da On Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- CORDAS CANTOS E ENCANTOS
- Com Orquestra de Violões Bom Pastor
- QUANDO: Sábado (1º/04), às 19h30
- ONDE: Casa da Música Sônia Cabral, R. São Gonçalo - Centro, Vitória
- INGRESSOS: Inteira por R$ 70 e meia por R$ 35, disponíveis na bilheteria do teatro
- MÚSICA NO PÁTIO
- Show ao vivo com SambADM
- QUANDO: Sábado (1º/04), às 20h
- ONDE: Pátio do Shopping Mestre Álvaro
- ENTRADA: Gratuita
- VERDINHO - O RETORNO
- Com Mateus Matos e Murilo, Grupo Samba On e Dj Boka
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 22h às 5h
- ONDE: Verdinho Bar Universitário - Cachoeiro de Itapemirim - ES, Brasil
- INGRESSOS: Geral por R$ 30. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- VEM PRA REVOADA
- Com Rubiano Risso e DJ RN du SD
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 22h às 4h
- ONDE: Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha, ES, 29780-000, Brasil
- INGRESSOS: Geral por R$ 20. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- FESTA DO SINAL
- Com Igor Silva, Estrella, Mesquita de NV e Lindão
- QUANDO: Sábado (1º/04), a partir das 22h
- ONDE: Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina - ES, 29709-105
- INGRESSOS: Geral por R$ 30. Disponíveis na internet
- PREPARA (Pop BR, funk, reggaeton, electro e Anitta)
- Com DJs Scardua, Temponi, Moreno Loss, Rafa Sguerçoni, Luke e Anitta Mann
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 22h às 4h
- ONDE: Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: Por R$ 40, disponíveis na portaria
- PRIVACY
- Com DJs Cariello, Koreia, Lukão, Km, Belucio e Junin da BR
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 22h30 às 7h
- ONDE: Bar da Copa - R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-460, Brasil
- INGRESSOS: Inteira por R$ 30 | Meia por R$ 15. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- BASE NA PINK
- Com DJs Gustavo O Brabo, Cariello, Lukão, Edin, Álice e VK
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 23h às 6h
- ONDE: Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-740, Brasil
- INGRESSOS: De R$ 40 (Meia Pista) a R$ 140 (Espaço Monster). Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- MDNSS (Deep House, house e techno)
- Com DJs Garreto, Dani B, Marilds e Sonheco
- QUANDO: Sábado (1º/04), das 23h às 5h
- ONDE: Bolt - Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: Por R$ 30, disponíveis na portaria
- THE FUNK IN CHÁCARA
- Com DJ Tedson, DJ Kauan Sheik, DJ RD da 028 e Derk
- QUANDO: Sábado (1º/04), às 00h
- ONDE: Chácara Clube, R. Antônio Rodrigues de Oliveira - Colina, Alegre - ES, 29500-000, Brasil
- INGRESSOS: Geral Inteira (1º lote) por R$ 10 | Geral Inteira (2º lote) por R$ 15 | Área VIP (1º lote) por R$ 30 | Área VIP (2º lote) por R$ 35. Disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
DOMINGO (02/04)
- EXPOSIÇÃO MUNDO JURÁSSICO
- QUANDO: Domingo (2/04), das 10h às 22h. A exposição estará disponível até o dia 30/04
- ONDE: Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa - Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
- ENTRADA: Franca
- RODA DE SAMBA
- Com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Jr. e DJ Chocolate
- QUANDO: domingo (02/04), a partir das 19h
- ONDE: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
- INGRESSOS: Pista livre a noite toda
- EU QUERO É SAMBA
- QUANDO: Domingo (2/04), das 12h às 17h
- ONDE: A OCA - R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória - ES, 29016-095
- ENTRADA: Reservas limitadas, antecipadas no número (27) 98825-6714
- COUVERT ARTÍSTICO: R$ 8
- TARDE ENCANTADA
- Teatro “Alice e o Coelho no País das Maravilhas”
- QUANDO: Domingo (2/04), sessões às 15h e 16h
- ONDE: Shopping Praia da Costa, piso L3
- ENTRADA: Gratuita
- DIVERSÃO NO MESTRE - GASTRONOMIA DIVERTIDA
- Oficina de decoração de decoração de brownie para crianças
- QUANDO: Domingo (2/04), das 15h às 17h
- ONDE: Praça de Alimentação (piso L1), Shopping Mestre Álvaro
- ENTRADA: Gratuita, mas as vagas são limitadas
- DIVERSÃO NA PRAÇA
- Recreação infantil com brincadeiras e oficinas
- QUANDO: Domingo (2/04), das 17h às 20h
- ONDE: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
- ENTRADA: Gratuita
- ATRAÇÕES: Oficina de ovinho de Páscoa; Pula-pula; Cantinho do bebê; Siga as pegadas; Toca do coelho; O salto do coelhinho; Coelhinho sai da toca.
- ESPETÁCULO 'ERA SOLO QUE ME FALTAVA'
- QUANDO: Domingo (2/04), às 17h
- ONDE: Casa da Música Sônia Cabral, Rua São Gonçalo, Centro de Vitória.
- INGRESSOS: Inteira por R$ 20 e meia por R$ 10, na bilheteria do teatro
- FESTA DE 175 ANOS DE ARACRUZ
- Com Kualisom, Marcos Aço Doce, Danny Machado e Mariana Fagundes
- QUANDO: Domingo (2/04), a partir das 17h
- ONDE: Parque de Exposições de Aracruz
- ESPETÁCULO ABEBÉ
- O Reflexo do Corpo Preto nos 30 anos do Grupo de Dança Afro NegraÔ
- QUANDO: Domingo (2/04), às 19h30
- ONDE: Má Companhia - R. Prof. Baltazar, 152 - Centro, Vitória - ES, 29015-180
- ENTRADA: Gratuita, com retirada dos ingressos 30 min antes.
- ORIENTAÇÕES: Ir vestido de branco ou amarelo