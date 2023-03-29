Exposição com réplicas de dinossauros gigantes chega a shopping em Vila Velha

Mostra Mundo Jurássico estreia neste domingo (2) em Vila Velha Crédito: Divulgação/Shopping Praia da Costa

Popularizados (ainda mais) com a série cinematográfica de Steven Spielberg, os dinossauros vão "tocar terror" em Vila Velha a partir do próximo domingo (2).

Se acalme! Não precisa correr para as montanhas... Estamos falando da exposição "Mundo Jurássico", que, neste dia, entra em cartaz no Shopping Praia da Costa.

Na mostra, que é gratuita, o público poderá conhecer de perto essas fascinantes espécies animais. São 13 réplicas em tamanho real de vários dinossauros, como se estivessem vivos e em seu habitat natural há 500 milhões de anos.

Além dos movimentos, os robôs emitem sons por meio de dispositivos mecatrônicos, deixando a experiência ainda mais autêntica e, claro, aventuresca.

Feitos com esqueleto de aço e preenchidos por espuma de alta densidade, os dinos foram projetados com recursos tecnológicos para tornar a interação com o público mais real.

Além da cenografia, serão expostos textos sobre a história da vida dos dinossauros, da sua classificação, dos fósseis e muitas outras curiosidades.

O Tiranossauro Rex é uma das principais atrações da mostra. Com 13 metros de comprimento e seis de altura, foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje. Além dos dinossauros, a exposição também conta com réplicas de ovos gigantes.

Abaixo, veja algumas das curiosidades sobre as espécies que serão encontradas na exposição:

Tiranossauro Rex - O mais temido e conhecido dino. Esta réplica tem 13 metros de comprimento e seis metros de altura. O Tiranossauro, cujo nome significa "lagarto tirano rei", foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje





- O mais temido e conhecido dino. Esta réplica tem 13 metros de comprimento e seis metros de altura. O Tiranossauro, cujo nome significa "lagarto tirano rei", foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje Espinossauro - Também com 13 metros de comprimento e cinco metros de altura, foi uma espécie de dinossauro carnívoro que andava como um quadrúpede e como um bípede, sendo uma das estrelas do filme "Jurassic Park 3". Das espécies expostas, o Espinossauro viveu há 100 milhões de anos na região do Brasil, sendo o maior dinossauro terópode que já existiu, chegando a pesar até 7 toneladas





- Também com 13 metros de comprimento e cinco metros de altura, foi uma espécie de dinossauro carnívoro que andava como um quadrúpede e como um bípede, sendo uma das estrelas do filme "Jurassic Park 3". Das espécies expostas, o Espinossauro viveu há 100 milhões de anos na região do Brasil, sendo o maior dinossauro terópode que já existiu, chegando a pesar até 7 toneladas Braquiossauro - O nome significa "lagarto braço", dado seus membros anteriores serem maiores que os posteriores. Era um gênero de dinossauros saurópode que viveu durante o fim do período Jurássico





- O nome significa "lagarto braço", dado seus membros anteriores serem maiores que os posteriores. Era um gênero de dinossauros saurópode que viveu durante o fim do período Jurássico Outros tipos - Além desses, a exposição também haverá as réplicas de Rex Filhote, Dilofossauro, Protocerátopo, Anquilossauro, Galimimo, Estiracossauro, Pterossauro, Velociraptor, Maiassauro e Gigantossauro





- Além desses, a exposição também haverá as réplicas de Rex Filhote, Dilofossauro, Protocerátopo, Anquilossauro, Galimimo, Estiracossauro, Pterossauro, Velociraptor, Maiassauro e Gigantossauro Tecnologia - O processo de fabricação das réplicas foi desenvolvido por um grupo de engenheiros, e sempre passa por atualizações tecnológicas. A parte científica/educativa ficou a cargo de um grupo de paleontólogos especialistas em dinossauros do Instituto de Geologia da UMAM (Universidade Mexicana)





- O processo de fabricação das réplicas foi desenvolvido por um grupo de engenheiros, e sempre passa por atualizações tecnológicas. A parte científica/educativa ficou a cargo de um grupo de paleontólogos especialistas em dinossauros do Instituto de Geologia da UMAM (Universidade Mexicana) Material - As réplicas são feitas de esqueleto de aço reforçado, materiais elétricos e eletrônicos e preenchimento corporal com espuma de alta densidade, esculpidos manualmente e com aplicação de tripla camada de borracha de silicone

EXPOSIÇÃO MUNDO JURÁSSICO