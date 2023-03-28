Reforma do Teatro de Vila Velha está parada e sem previsão de conclusão

O Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, em Vila Velha, está com obra de restauração paralisada e sem previsão de conclusão Crédito: Comunicação PMVV/Divulgação

Teatro Municipal de Vila Velha vive um dilema digno de dramalhão mexicano, sem direito (por enquanto) a final feliz. Fechado desde 2019, o espaço - que dos anos 1960 a 1990 foi sede da Prefeitura e da Câmara Municipal - teve sua vive um dilema digno de dramalhão mexicano, sem direito (por enquanto) a final feliz. Fechado desde 2019, o espaço - que dos anos 1960 a 1990 foi sede da Prefeitura e da Câmara Municipal - teve sua reforma iniciada em outubro de 2021 , mas, cerca de oito meses depois, a construção foi paralisada e, por enquanto, não tem previsão de ser concluída.

O aparelho cultural - conforme mostrou reportagem do "Bom Dia Espírito Santo", da TV Gazeta, em 27 de fevereiro de 2023 - está abandonada, com infiltrações, vazamentos e inúmeros problemas estruturais. A situação da laje é crítica e, segundo fonte ouvida por "HZ", que preferiu não se identificar, há risco de o teto desabar.

E a laje danificada foi o principal problema que fez com que a restauração fosse interrompida. A informação foi repassada por Luiz Cesar Maretto, diretor do D.E.R. (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo), órgão responsável pela construção, na mesma reportagem do "Bom Dia ES".

Infiltrações e problemas no teto: reforma do Teatro Municipal de Vila Velha está paralisada Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Identificamos alguns problemas na laje que não estavam previstos no contrato inicial. A empresa se recusou a dar continuidade, mesmo com a possibilidade de fazer um termo de aditamento (acréscimo no contrato). Estamos fazendo e abrindo o processo de nova licitação para vir com uma nova empresa e um projeto mais completo", informou o gestor.

Cerca de um mês depois que a matéria foi ao ar, "HZ" entrou em contato com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo para saber se o processo de reforma tinha "andado". Pelo visto, pouca coisa mudou. A resposta do órgão - por meio de nota - repetiu algumas informações que Maretto deu à TV Gazeta.

Obra de reforma do Teatro Municipal de Vila Velha passará por um novo processo licitatório Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que a empresa vencedora da licitação decidiu abandonar o contrato depois de encontrar problemas e avarias que não haviam sido inicialmente previstas após o início da execução das obras. Por conta disso, o órgão iniciou os trâmites internos para a publicação de uma nova licitação para retomada dos serviços, ainda sem prazo estimado para conclusão", aponta.

INSEGURANÇA

O teatro fica localizado na Praça Duque de Caxias (Centro de Vila Velha) e, segundo relatos de moradores e comerciantes ouvidos pelo "Bom Dia Espírito Santo" na mesma matéria, também servia, naquele momento, de estadia para pessoas em situação de rua, pois tapumes da reforma estavam fora do lugar, permitindo que qualquer pessoa entrasse no prédio.

Maretto, na ocasião, comentou sobre o assunto com a reportagem da TV Gazeta. "Quando a gente parou a obra, avisamos à prefeitura (de Vila Velha) e o tapume ficou trancado. Vou providenciar para que o tapume seja fechado novamente e que a gente mantenha uma vigilância", destacou.

"HZ" questionou ao D.E.R se as ações adiantadas pelo gestor do órgão, como o fechamento do tapume e o aumento da segurança, já teriam sido providenciadas. Fomos informados pela assessoria de imprensa do departamento que as providências foram tomadas na mesma semana em que a reportagem foi ao ar.

Também perguntamos à Prefeitura Municipal de Vila Velha se o órgão auxilia na segurança da construção, como também nos arredores da Praça Duque de Caxias. Fomos informados por meio de nota.

"A Guarda Municipal de Vila Velha, força auxiliar de segurança pública, realiza o patrulhamento constantemente no Centro de Vila Velha e no entorno da Praça Duque de Caxias. Além disso, a obra de reforma do Teatro de Vila Velha conta com segurança patrimonial permanente", afirma o comunicado.

RESTAURAÇÃO

Uma matéria publicada no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha , datada de novembro de 2021, antes da reforma ser paralisada, informava que o prefeito Arnaldinho Borgo e o governador Renato Casagrande, no anúncio da obra, previam um investimento aproximado de R$ 1,7 milhões.

Questionamos o D.E.R. se haveria uma nova previsão de investimento, especialmente com a abertura de um novo processo licitatório. Fomos informados que ainda tá sendo organizada a planilha orçamentária para a republicação da licitação.

Por meio de nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo adiantou parte do que será feito na restauração do aparelho cultural canela-verde.