Em reforma, Teatro Municipal de Vila Velha será entregue em 2022

O Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, em Vila Velha, será reformado Crédito: Comunicação PMVV/Divulgação

“A acessibilidade é fundamental. Vamos adaptar os banheiros, instalar elevadores, melhorar a parte acústica e colocar ar condicionado”, adiantou o subsecretário de cultura de Vila Velha, Manoel Goes.

A obra, que custaria R$ 2,2 milhões, teve uma queda em seu valor. Segundo a engenheira responsável pela obra, Rose Portela, a reforma vai custar certa de R$ 1,7 milhão e a previsão é de que o espaço fique pronto em novembro de 2022.

Entre os anos 1960 e 1990, o espaço foi a sede da Prefeitura e da Câmara de Vila Velha. Com a mudança das duas sedes, transformou-se no centro cultural da cidade, com o nome Teatro Municipal Hélio de Almeida Viana.

Por ser um prédio histórico, a arquitetura não pode ser modificada. A engenheira responsável pela obra, Rose Portela, explicou como será a reforma.

“A obra é uma manutenção no prédio, uma restauração. Vão ser criadas rampas de acesso para portadores de necessidades especiais, o que não existia no local. Não vai ser mexido, apenas recuperado o que estiver danificado. Não vai ter modificação em termos de ampliação”, ressaltou.

A reforma é uma das ações do governo do Estado tem para 2021 e também é parte do plano da pasta do Executivo Estadual de dar suporte e ajuda os municípios a terem condições de sediar atividades culturais. Em entrevista ao Divirta-se no início do ano, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, disse que a obra é considerada de grande porte, já que compreende reformas em toda a estrutura do teatro.

"A parte do acesso, entrada principal, entrada secundária, banheiros, adaptação para acessibilidade, acesso ao palco e camarim, fachada, todos os tipos de revestimento, sistema elétrico, de climatização, cabeamento... E ainda neste mês vamos abrir a licitação", disse Noronha, em janeiro.

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

Também já se fala em um projeto para a praça Duque de Caxias, no centro do município. Segundo informações, o local deve receber uma reestruturação em breve.