Governo vai gastar R$ 2,2 milhões para reformar Teatro de Vila Velha

O Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, em Vila Velha Crédito: Comunicação PMVV/Divulgação

Toda a revitalização do espaço, que prevê mudanças internas e externas, vai custar quase R$ 2,3 milhões. governo do Espírito Santo vai publicar ainda neste mês edital para licitar a empresa que vai reformar o Teatro Municipal de Vila Velha, na Praça Duque de Caxias, no Centro do município. A obra terá o prazo de 360 dias de prazo para ser entregue depois de o vencedor da licitação ser anunciado, dentro de cerca de um mês. Ou seja, até o primeiro semestre de 2022.

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, a obra é considerada de grande porte, já que compreende reformas em toda a estrutura do teatro. As exigências de acessibilidade para deficientes e cadeirantes também serão cumpridas em todas as áreas do equipamento cultural após as mudanças.

"A parte do acesso, entrada principal, entrada secundária, banheiros, adaptação para acessibilidade, acesso ao palco e camarim, fachada, todos os tipos de revestimento, sistema elétrico, de climatização, cabeamento... E ainda neste mês vamos abrir a licitação" Fabrício Noronha - Secretário de Estado da Cultura

Noronha relata que o projeto foi proposto pela Prefeitura de Vila Velha (PMVV) e será executado com recursos da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Ao todo, a revitalização do local sairá por quase R$ 2,3 milhões.