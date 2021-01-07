Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entrega em 2022

Governo vai gastar R$ 2,2 milhões para reformar Teatro de Vila Velha

Obra terá o prazo de 360 dias para ser entregue após resultado de licitação, que deve sair dentro de aproximadamente um mês. Ou seja, o teatro reformado deve ser entregue no primeiro semestre de 2022
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

07 jan 2021 às 13:53

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 13:53

O Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, em Vila Velha, ganhará edital de ocupação em 2020
O Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, em Vila Velha Crédito: Comunicação PMVV/Divulgação
governo do Espírito Santo vai publicar ainda neste mês edital para licitar a empresa que vai reformar o Teatro Municipal de Vila Velha, na Praça Duque de Caxias, no Centro do município. A obra terá o prazo de 360 dias de prazo para ser entregue depois de o vencedor da licitação ser anunciado, dentro de cerca de um mês. Ou seja, até o primeiro semestre de 2022. Toda a revitalização do espaço, que prevê mudanças internas e externas, vai custar quase R$ 2,3 milhões.
De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, a obra é considerada de grande porte, já que compreende reformas em toda a estrutura do teatro. As exigências de acessibilidade para deficientes e cadeirantes também serão cumpridas em todas as áreas do equipamento cultural após as mudanças.
"A parte do acesso, entrada principal, entrada secundária, banheiros, adaptação para acessibilidade, acesso ao palco e camarim, fachada, todos os tipos de revestimento, sistema elétrico, de climatização, cabeamento... E ainda neste mês vamos abrir a licitação"
Fabrício Noronha - Secretário de Estado da Cultura

Veja Também

Governo do ES vai lançar editais de R$ 10,3 milhões para cultura

Virou meme! Vídeo de museu de cera brasileiro de 2015 viraliza

Academia de Letras do ES abre vaga para cadeira do poeta Sérgio Blank

Noronha relata que o projeto foi proposto pela Prefeitura de Vila Velha (PMVV) e será executado com recursos da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Ao todo, a revitalização do local sairá por quase R$ 2,3 milhões.
A reforma é uma das ações do governo do Estado tem para 2021 e também é parte do plano da pasta do Executivo Estadual de dar suporte e ajuda os municípios a terem condições de sediar atividades culturais.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Instituto Cultural Vale divulga selecionados dos editais, com investimento de R$ 154 milhões

Companhias de teatro do ES se sustentam com editais e ajuda da comunidade

Com investimento de R$ 12 milhões, edital Rumos contempla 91 projetos artísticos

Vale cria instituto e lança edital de R$ 20 milhões para a Cultura

Carnaval de Vitória 2021: caso haja vacina, escolas planejam desfile em julho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura espírito santo teatro Vila Velha Arte Secult Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados