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Virou meme! Vídeo de museu de cera brasileiro de 2015 viraliza

Hebe Camargo, Ayrton Senna, Lady Di e Zilda Arns estão entre as 20 estátuas de celebridades que ficaram em exposição em museu de Rolândia, no Paraná
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2021 às 09:27

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 09:27

Virou meme! Vídeo de museu de cera brasileiro de 2015 viraliza
Virou meme! Vídeo de museu de cera brasileiro de 2015 viraliza Crédito: Folha de Londrina/Reprodução/Twitter
O primeiro viral de 2021 já aconteceu! Se você não viu nos últimos dias um vídeo de um museu de cera brasileiro circulando pela web, pode ser que esteja usando a internet da forma errada. Brincadeiras à parte, a gravação feita por um canal de TV de Londrina, no Sul do Brasil, acabou ganhando fama neste começo de ano pela reportagem que mostrou a abertura de uma exposição com 20 bonecos de cera em tamanho real de celebridades do mundo todo. 
O vídeo da Folha TV de Londrina, gravado em 2015, foi parar até nos trends do Twitter com comentários que brincavam com o resultado final das obras feitas por um artista plástico da região. Na reportagem, o profissional explicou que tudo foi elaborado com cera de abelha e os manequins foram expostos na Igreja Matriz de Rolândia, no Paraná. 

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Entre as 20 celebridades retratadas, estão Hebe Camargo, Zilda Arns, Ayrton Senna, Mahatma Ghandi, Elvis Presley, Lady Di e Marilyn Monroe. A aparência dessas personalidades retratadas é que acabou roubando a cena e os internautas não perdoaram. Na web, centenas de milhares de piadas começaram a circular com trechos da gravação anexados. 

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