Virou meme! Vídeo de museu de cera brasileiro de 2015 viraliza

O primeiro viral de 2021 já aconteceu! Se você não viu nos últimos dias um vídeo de um museu de cera brasileiro circulando pela web, pode ser que esteja usando a internet da forma errada. Brincadeiras à parte, a gravação feita por um canal de TV de Londrina, no Sul do Brasil, acabou ganhando fama neste começo de ano pela reportagem que mostrou a abertura de uma exposição com 20 bonecos de cera em tamanho real de celebridades do mundo todo.
O vídeo da Folha TV de Londrina, gravado em 2015, foi parar até nos trends do Twitter com comentários que brincavam com o resultado final das obras feitas por um artista plástico da região. Na reportagem, o profissional explicou que tudo foi elaborado com cera de abelha e os manequins foram expostos na Igreja Matriz de Rolândia, no Paraná.
Entre as 20 celebridades retratadas, estão Hebe Camargo, Zilda Arns, Ayrton Senna, Mahatma Ghandi, Elvis Presley, Lady Di e Marilyn Monroe. A aparência dessas personalidades retratadas é que acabou roubando a cena e os internautas não perdoaram. Na web, centenas de milhares de piadas começaram a circular com trechos da gravação anexados.