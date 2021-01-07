Virou meme! Vídeo de museu de cera brasileiro de 2015 viraliza

O primeiro viral de 2021 já aconteceu! Se você não viu nos últimos dias um vídeo de um museu de cera brasileiro circulando pela web, pode ser que esteja usando a internet da forma errada. Brincadeiras à parte, a gravação feita por um canal de TV de Londrina, no Sul do Brasil, acabou ganhando fama neste começo de ano pela reportagem que mostrou a abertura de uma exposição com 20 bonecos de cera em tamanho real de celebridades do mundo todo.