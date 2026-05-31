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IRPF 2026

Receita recebe mais de 870 mil declarações do IR no ES e supera previsões

Número de declarações no Espírito Santo foi superior aos 844 mil estimados pela Receita para 2026

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 11:51

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

31 mai 2026 às 11:51

Com o fim do prazo para envio as informações do Imposto de Renda 2026 na última sexta-feira (29), a Receita Federal recebeu no total 870.630 declarações de contribuintes do Espírito Santo. O número é maior do que o que a Receita tinha estimado, que era de 844.557. Em 2025, o Fisco recebeu 835.895 declarações do Espírito Santo.


Do total das declarações, 64,6% utilizaram o modelo da declaração pré-preechida para acertar as contas com o Leão. Das declarações enviadas, 56,3% tiveram imposto a restituir e 75,5% informaram chave Pix para receber a restituição. Outros 23% tiveram imposto a pagar e outros 21% não tem imposto. 


Quem não entregou a declaração dentro do prazo, estará sujeito a multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, com cobrança mínima de R$ 165,74 e podendo chegar a até 20% do imposto. 

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