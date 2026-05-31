Receita recebe mais de 870 mil declarações do IR no ES e supera previsões

Com o fim do prazo para envio as informações do Imposto de Renda 2026 na última sexta-feira (29), a Receita Federal recebeu no total 870.630 declarações de contribuintes do Espírito Santo. O número é maior do que o que a Receita tinha estimado, que era de 844.557. Em 2025, o Fisco recebeu 835.895 declarações do Espírito Santo.





Do total das declarações, 64,6% utilizaram o modelo da declaração pré-preechida para acertar as contas com o Leão. Das declarações enviadas, 56,3% tiveram imposto a restituir e 75,5% informaram chave Pix para receber a restituição. Outros 23% tiveram imposto a pagar e outros 21% não tem imposto.





Quem não entregou a declaração dentro do prazo, estará sujeito a multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, com cobrança mínima de R$ 165,74 e podendo chegar a até 20% do imposto.