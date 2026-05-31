Aposta do ES quase leva prêmio milionário da Mega-Sena

Uma aposta feita no Espírito Santo quase levou o prêmio milionário da Mega-Sena sorteado no sábado (30). O jogo de um apostador de Vila Velha foi um dos 46 de todo o país com cinco acertos, garantindo R$ 33.161,69.





Como não houve seis acertos no concurso 3013, o prêmio acumulou, com previsão de R$ 16 milhões no próximo concurso. Os números sorteados foram: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44.





A aposta de Vila Velha foi do tipo simples e feita na Loteria Riviera, no bairro Riveira da Barra. Outras 2.918 apostas fizeram quatro acertos, levando R$ 861,70 cada uma.