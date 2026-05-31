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Mês da Conciliação

TJES vai realizar ações de mediação e conciliação em 10 comarcas do ES

A iniciativa ocorrerá principalmente em cidades do interior capixaba

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2026 às 12:32
Sede do Tribunal de Justiça: Natal mais gordo para o Judiciário. Divulgação

Ao longo do mês de junho, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai realizar ações voltadas ao fortalecimento da solução consensual de conflitos em dez comarcas.


O mutirão, que começa nesta segunda-feira (1), está sendo coordenado pelo desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, supervisor do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).


As ações de mediação vão ocorrer em diferentes comarcas capixaba em virtude do Mês da Conciliação, instituído pelo Ato Normativo Conjunto nº 009/2025.

Confira as cidades atendidas

  • 1 a 3 de junho – Aracruz – mediação e conciliação
  • 1 a 3 de junho – Colatina – mediação e conciliação
  • 8 a 11 de junho – Pedro Canário – mediação e conciliação
  • 10 a 12 de junho – Conceição da Barra – conciliação
  • 15 a 19 de junho – Cachoeiro de Itapemirim – mediação
  • 15 a 18 de junho – Muniz Freire – mediação e conciliação
  • 15 a 19 de junho – Vila Velha – mediação e conciliação
  • 22 a 26 de junho – Ibatiba – mediação e conciliação
  • 22 a 26 de junho – Alfredo Chaves – mediação e conciliação
  • 29 de junho a 03 de julho – São Mateus – ação social voltada ao público quilombola

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