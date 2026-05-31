TJES vai realizar ações de mediação e conciliação em 10 comarcas do ES

Ao longo do mês de junho, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai realizar ações voltadas ao fortalecimento da solução consensual de conflitos em dez comarcas.





O mutirão, que começa nesta segunda-feira (1), está sendo coordenado pelo desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, supervisor do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).





As ações de mediação vão ocorrer em diferentes comarcas capixaba em virtude do Mês da Conciliação, instituído pelo Ato Normativo Conjunto nº 009/2025.