Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leis de incentivo à cultura

Instituto Cultural Vale divulga selecionados dos editais, com investimento de R$ 154 milhões

Ao todo, 145 projetos de todo o país foram contemplados. Entre os capixabas, estão o 27º Festival de Cinema de Vitória Itinerante e os tradicionais Festejos Folclóricos de São Benedito e São Sebastião
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 08:00

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 08:00

Festival de Cinema de Vitória Itinerante em Manguinhos, na Serra
Festival de Cinema de Vitória Itinerante em Manguinhos, na Serra Crédito: Festival de Cinema de Vitória Itinerante/Divulgação
O Instituto Cultural Vale anunciou nesta terça-feira (22) os projetos aptos a receber os recursos via Lei de Incentivo à Cultura em 2020, com iniciativas que devem ser executadas ao longo de 2021.  Ao todo, 145 projetos foram apontados, entre os quais 77 por escolha direta e 68 pela 1ª Chamada Vale de Patrocínios Culturais, em edital lançado em 2020. 
A lista completa dos escolhidos está publicada no site do órgão. O total de patrocínio teve aumento significativo em relação aos repasses de 2019, alcançando a cifra de R$ 154 milhões, o que permitiu triplicar o total de propostas contempladas.
As iniciativas estão distribuídas por 24 estados e o Distrito Federal. A 1ª Chamada Vale de Patrocínios Culturais, lançada com o valor inicialmente estabelecido em R$ 20 milhões, teve total elevado para R$ 25 milhões. Os projetos do edital estão divididos em quatro faixas de valor: até R$ 250 mil, até R$ 500 mil, até R$ 1 milhão e até R$ 2 milhões. 

DIVERSIDADE

Os 145 projetos distribuem-se pelas áreas de Patrimônio, Música, Festividades e Circulação, Museus e Centros Culturais. Entre os escolhidos por seleção direta, estão a 19ª Flip - Festa Literária Internacional de Paraty; o Museu de Arte Moderna de São Paulo e a Filarmônica de Minas Gerais. Na seleção da Chamada Vale, foram contemplados, entre outros, o Museu de Arte Moderna do Rio, o 27º Festival de Cinema de Vitória Itinerante, e projetos essenciais para a cultura regional, como é o caso dos Tradicionais Festejos Folclóricos de São Benedito e São Sebastião, no Espírito Santo.
"A cultura é a expressão da alma de um povo e, ao estender o acesso às mais diversas manifestações artísticas, ampliamos também a possibilidade de impactar positivamente a vida das pessoas. Ficamos felizes em ter um número recorde de projetos culturais selecionados e aprovados para 2021", afirma Luiz Eduardo Osorio, diretor-executivo de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Vale e presidente do Painel de Especialistas do Instituto Cultural Vale. 

Veja Também

Com a prisão de Crivella, funk capixaba "Pastor Marginal" volta a bombar nas redes sociais

Mario Frias cria meta de seis projetos via Lei Rouanet por dia a serem analisados

Carlos Papel lança songbook com gravações inéditas e versões em braile

"O Instituto Cultural Vale já nasce com um importante papel na transformação social e o propósito de fomentar o desenvolvimento das mais diversas expressões artísticas, além de democratizar o acesso à arte e estimular a produção cultural", complementa.
Uma comissão formada por especialistas externos, como artistas, pesquisadores, jornalistas, críticos de arte e profissionais que são referência em diversas áreas ligadas ao setor cultural, foi responsável pela avaliação dos projetos, assim como empregados da Vale.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados