Instituto Cultural Vale divulga selecionados dos editais, com investimento de R$ 154 milhões

Festival de Cinema de Vitória Itinerante em Manguinhos, na Serra Crédito: Festival de Cinema de Vitória Itinerante/Divulgação

O Instituto Cultural Vale anunciou nesta terça-feira (22) os projetos aptos a receber os recursos via Lei de Incentivo à Cultura em 2020, com iniciativas que devem ser executadas ao longo de 2021. Ao todo, 145 projetos foram apontados, entre os quais 77 por escolha direta e 68 pela 1ª Chamada Vale de Patrocínios Culturais, em edital lançado em 2020.

A lista completa dos escolhidos está publicada no site do órgão . O total de patrocínio teve aumento significativo em relação aos repasses de 2019, alcançando a cifra de R$ 154 milhões, o que permitiu triplicar o total de propostas contempladas.

As iniciativas estão distribuídas por 24 estados e o Distrito Federal. A 1ª Chamada Vale de Patrocínios Culturais, lançada com o valor inicialmente estabelecido em R$ 20 milhões, teve total elevado para R$ 25 milhões. Os projetos do edital estão divididos em quatro faixas de valor: até R$ 250 mil, até R$ 500 mil, até R$ 1 milhão e até R$ 2 milhões.

DIVERSIDADE

Os 145 projetos distribuem-se pelas áreas de Patrimônio, Música, Festividades e Circulação, Museus e Centros Culturais. Entre os escolhidos por seleção direta, estão a 19ª Flip - Festa Literária Internacional de Paraty; o Museu de Arte Moderna de São Paulo e a Filarmônica de Minas Gerais. Na seleção da Chamada Vale, foram contemplados, entre outros, o Museu de Arte Moderna do Rio, o 27º Festival de Cinema de Vitória Itinerante, e projetos essenciais para a cultura regional, como é o caso dos Tradicionais Festejos Folclóricos de São Benedito e São Sebastião, no Espírito Santo.

"A cultura é a expressão da alma de um povo e, ao estender o acesso às mais diversas manifestações artísticas, ampliamos também a possibilidade de impactar positivamente a vida das pessoas. Ficamos felizes em ter um número recorde de projetos culturais selecionados e aprovados para 2021", afirma Luiz Eduardo Osorio, diretor-executivo de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Vale e presidente do Painel de Especialistas do Instituto Cultural Vale.

"O Instituto Cultural Vale já nasce com um importante papel na transformação social e o propósito de fomentar o desenvolvimento das mais diversas expressões artísticas, além de democratizar o acesso à arte e estimular a produção cultural", complementa.