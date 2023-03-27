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Festa

Roberto Carlos em Cachoeiro: ingressos partem de R$ 90

Vendas começam nesta terça-feira (28) pela internet e em pontos físicos. Show de Vitória ainda não teve vendas iniciadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Março de 2023 às 15:06

Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021
Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021 Crédito: Fabio Rocha / Globo
Com a população ansiosa pelo show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim, só faltava uma informação para tudo seguir conforme os planos de ver o Rei no dia 19 de abril: quando começa a venda de ingressos? Pois a dúvida acaba aqui. As entradas começam a ser vendidas nesta terça-feira (28), a partir do meio-dia, pelo site Eventim e nas lojas Oriento Joias em Cachoeiro. Os ingressos partem de R$ 90 (meia/arquibancada) e chegam a R$ 640 (inteira/setor azul). O pagamento pode ser feito em até três vezes no cartão de crédito.
Roberto Carlos garantiu seu reencontro com os fãs capixabas durante seu cruzeiro "Emoções em Alto Mar". A apresentação do Rei será no dia 19 de abril, data de seu aniversário, em total clima de comemoração uma vez que Roberto não visita sua terra natal desde 2016. O show está marcado para 20h30, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, inaugurando o Centro de Eventos do local.
Além do show em Cachoeiro, Roberto Carlos terá outra apresentação no Espírito Santo. No dia 21 de abril, será a vez da Praça do Papa, em Vitória, receber o show do Rei. Procurada para saber detalhes da venda de ingressos. A assessoria informou que os valores e início das vendas do show na Capital serão divulgados nos próximos dias.
Roberto Carlos promete mais uma vez arrebatar os fãs com mais uma turnê impecável ao lado de sua orquestra e coral, com produção e realização da RC Produções.

SERVIÇO

  • ROBERTO CARLOS EM CACHOEIRO
  • Quando: 19 de abril, a partir das 20h30 - abertura dos portões às 17h
  • Onde: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa (Av. Francisco Mardegan, 203 - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim - ES)
  • Ingressos: R$ 90 (meia/arquibancada); R$ 140 (meia/setor branco); R$ 180 (inteira/arquibancada); R$ 220 (meia/setor amarelo);  R$ 280 (inteira/setor branco); R$ 320 (meia/setor azul); R$ 440 (inteira/setor amarelo); e R$ 640 (inteira/setor azul)
  • Início das vendas: terça-feira (28 de março), a partir das 12h
  • Pontos de venda: site Eventim e nas lojas Oriento Joias (Centro de Cachoeiro e Perim Center Cachoeiro)
  • ROBERTO CARLOS EM VITÓRIA
  • Quando: 21 de abril, às 20h30
  • Onde: Praça do Papa - Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: valores e início das vendas será divulgado em breve

Atualização

27/03/2023 - 4:30
A matéria informava que o show de Roberto Carlos em Vitória seria no dia 22 de abril. A assessoria enviou uma atualização informando que a apresentação será no dia 21. A matéria foi corrigida.

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